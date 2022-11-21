BUDO seferlerinde yeni iptaller
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Bursa ve İstanbul arasında 13.30 ile 15.25 arasındaki 4 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.