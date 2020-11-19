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Aktüel BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
Aktüel

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü, bazı seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:39:00 - 2020-11-19 00:42:13
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan açıklama

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

 

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