BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Perşembe günü, bazı seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'dan açıklama
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.