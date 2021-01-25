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Biyografi Buçe Buse Kahraman kim?
Biyografi

Buçe Buse Kahraman kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu Livya karakteri kim? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna yeni bir isim katıldı. Uçurumdan düşen Hasan Sabbah’ı kurtaran Livya karakterinin kim olduğu, Livya’yı kimin oynadığı merak ediliyor. Livya karakterini Buçe Buse Kahraman oynuyor. Peki, Buçe Buse Kahraman kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:15:00 -
Buçe Buse Kahraman kim?

Buçe Buse Kahraman 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşta oyuncu olmak istediğine karar veren Kahraman, bu yönde eğitim alabilmek için eğitimini sürdürdü. Buçe Buse Kahraman, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi genç oyuncunun üçüncü projesi durumunda.

Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?
Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?

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Livya karakterini kim oynuyor? Tarihte Livya var mı?

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