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Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bucak’ta kurbanlık pazarı açıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:32
Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bucak’ta kurbanlık pazarı açıldı. Pazarda şehir dışından gelen kurbanlık satıcıları da yerlerini aldı. Hayvan PazarıÇamlıca Mahallesi Toki konutlarının karşısındaki kumar yaylası yolu kenarındaki boş arazide kuruldu. Hayvan Pazarına satıcıların rahat etmesi için duş ve tuvalet yapıldı. Ayrıca şehir merkezinden uzakta olan hayvan pazarına ulaşımın rahat olması için de şehir içi minibüsleri, 30 dk aralıklarla seferler düzenleyecek.



Kurbanlık fiyatı 1000 Tl ile 2000 Tl arası değişiyor


Bucak’ta hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Uzun bu yıl kurban fiyatları normal olduğunu belirtti. Mehmet Uzun “Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları 1000 TL ile 2000 TL arası değişiyor. Alıcılar bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak bizlerde bu fiyatların normal olduğu söylüyoruz. Çünkü her şeye zam geldi. Ancak pazarda her bütçeye göre kurbanlık var. Yeni yeni bugün müşteri artmaya başladı. Ancak arife günüherkes gelir. ” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:32
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