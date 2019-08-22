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Bucak OSB güneş enerjisi panelleri hizmete girdi

Bucak Organize Sanayi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
Bucak OSB güneş enerjisi panelleri hizmete girdi

Bucak Organize Sanayi Güneş Enerji Santrali hizmete girdi. 6 dönümlük bir arazi üzerine kuruluolan güneş enerjisi santrali 380 Kw elektrik üretiyor.


Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projenin açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın devamında protokol konuşmaları ve Güneş Enerjisi Panellerinin açılışı gerçekleşti.


Vali Hasan Şıldak programda yaptığı konuşmada Bucak için örnek yatırım hamlelerinin bugünde ikicisinin açılışını Organize Sanayi Bölgemizde gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bucak denilince, İlde her türlü girişimin öncülüğünü yapan bir İlçe olarak, özellikle sanayi sektöründe yatırımcı iş gücünün, girişimciliğin, sergileye gelmiş bir geleneğe sahip olduğunu gördüklerini söyleyen Vali Şıldak, " Tabi ki böyle bir gelişmenin görülmesi aslında çok normal. Organize Sanayi Bölgesi son derece iyi gelişen sağlam adımlar atan ve gelişmesini aslında kabuğuna sığmayan bir yapıyla devam ettiren bir görünüm arz ettiriyor. Ben de İl Valisi olarak son bir yıl içinde müteşebbis heyet ve yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim organizede yeni bir sürecinde başlangıcını atmış olduk. Öncelikle yönetim kurulunu tamamen sanayicilerimize devir ettik. Bunun ötesinde ikinci bir adım olarak müteşebbis heyeti de yine sanayicilerimize teslim edilerek bizim kamu adına yaptığımız öncülük görevini de ifa etmiş ve tamamlamış olacağız. Bucak sanayisi emin ellerde ve ilerlemeye devam edecek. " dedi.


Vali Hasan Şıldak, açılış programı sonrası Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okul hakkında genel bilgi alan Vali Şıldak, Makine Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümlerini gezerek öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi aldı.


Yapılan açılışa Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ak Parti burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu,Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Binnur Çığrı, Oda başkanları, Kurum müdürleri, Bucak Organize Sanayi Bölgesindeki firma temsilcileri ve fabrika yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasın da Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Binnur Çığrı yapılan Güneş Enerji santrali hakkında bilgiler aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
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