Bu yöntem banyonuzu 30 saniyede pırıl pırıl yapacak! Şaşkına döneceksiniz!

Bu mükemmel temizlik bilgisi size zamandan kazandıracak öncesi ve sonrası olarak şaşkına döneceksiniz.

HİDROJEN PEROKSİT ETKİLİ BİR ANTİMİKROBİYALDİR

Hidrojen peroksit, kesikleri ve yaraları tedavi etmek için bilinir ve aslında evin etrafında harika bir yardımcı olabilir. Anti-fungal ve anti-mikrobiyal nitelikleri nedeniyle bakteri, küf ve kötü kokuları yok eder.

Tencere, halı ve fayansları temizlemek için kullanılabilir; ev tekstili ve yatak çarşaflarını beyazlatmak; ve lavabo, banyo ve tuvaletten kireç ve sarı lekeleri çıkarmak için idealdir.

AMONYAK YAĞ LEKELERİNİ GİDERİR

Amonyak, hücre proteinlerini parçalayan güçlü bir temizleyicidir. Küvet, yer, pencere temizliğinde kullanabilirsiniz ancak son derece etkili bir temizlik maddesi olduğu için göz veya ciltle temasından kaçınmalısınız. Solunduğunda da çok tehlikelidir.

Ev kimyasalları, özellikle çok hızlı tükendikleri için sizi maddi açıdan zorlayabilir. Fazla ödeme yapmak veya karmaşık maddeler içeren ürünler kullanmak istemiyorsanız (özellikle evinizde alerjisi olan kişiler varsa), kendi temizlik ürününüzü oluşturabilirsiniz. Doğru oranları ve güvenlik önlemlerini uygularsanız daha az maliyetli ve zararsızdır.

Pas lekeleri için malzemeler

100 ml amonyak

50 ml hidrojen peroksit

Amonyağı şişeye dökmeden önce eldiven maske ve koruyucu bir gözlük takın. Üzerine hidrojen peroksit ekleyin. Şişeyi nazikçe ve dikkatlice sallayarak hepsini karıştırın. Karışımı pasın üzerine püskürtün. Hepsini akan su ile iyice yıkayın.

HAVALANDIRMAYI VE MASKEYİ İHMAL ETMEYİN

Amonyak zehirli olabilir, bu nedenle evde kullanmak için tüm pencereleri açmanız, bir maske ve lastik eldiven takmanız, karışımı hızlı bir şekilde küvete, lavaboya veya tuvalete uygulamanız ve odadan çıkmanız gerekir.(başka bir odaya, balkona veya dışarıya gidin) ve diğer aile üyelerini ve evcil hayvanları banyodan uzak tutun.

Karışım iyice yıkandıktan sonra evi iyi havalandırmak her zaman iyidir.