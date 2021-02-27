  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti Vaay bee…
Gündem

Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti Vaay bee…

Şırnak'ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesini birbirine bağlayan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nin yılan gibi kıvrılan keskin virajlarını haber yapacaktık ki, bir yorum dikkatimizi çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:13:00 -
Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti Vaay bee…

Şimdi turizme açılması beklenen Tanin Geçidi eskiden teröristlerin kol gezdiği bir yer olması bir kullanıcının yorumu ile pekiştirildi.

Turizm haberinin altına “Vay be: 2009 senesinde teröristlerle çatışmaya girdiğimiz yer... Şimdi turizme açılmasını istiyor halk...” yorumu yapan kişi bir Türkiye gerçeğini ortaya koydu.

Teröristlerden arındırılan bu bölgeler, şimdi fotoğraf severlerin ve turistlerin vazgeçilmez yerlerinden biri oldu.

Uludere ile Uzungeçit arasında bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 34 keskin viraj bulunuyor. Keskin virajlı yollar, tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak uzayıp gidiyor.

Kış aylarında 6 metreyi bulan kar kalınlığı ile görsel bir şölen de oluşturan virajlar, havadan görüntülendi.

Tanin Geçidindeki virajları havadan görüntüleyen fotoğrafçılar, "Bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen onlarca doğa harikası var.

"Virajlar havadan görüntülendiğinde veya tepeden görüntülüğünde yılan kıvrımlarına benziyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!
Gündem

Hakim öldürüp Fransa'ya firar eden Yılmaz Güney: Cumhuriyet'teki Yaşar Kemal'den iş istemiş!

Posta yazarı Oral Çalışlar, Yaşar Kemal'in Yılmaz Güney ile yaşadığı bir anısını anlattı. Hakim vurup yurt dışına kaçan Güney'in yıllar önce..
ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu
Dünya

ABD'den büyük hainlik! Türkiye'nin dibinde teröristlere üs kurdu

Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden ABD, Türkiye'nin yanı başında SİHA üssü kuruyor.
Karanlık Oda'nın acı kaybı
Medya

Karanlık Oda'nın acı kaybı

Karanlık Oda'nın en önemli iki tetikçisi Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu ODA Tv ile yollarını ayırdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay