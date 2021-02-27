Bu yolları tam haber yapacaktık ki bir yorum dikkatimizi çekti Vaay bee…

Şimdi turizme açılması beklenen Tanin Geçidi eskiden teröristlerin kol gezdiği bir yer olması bir kullanıcının yorumu ile pekiştirildi.

Turizm haberinin altına “Vay be: 2009 senesinde teröristlerle çatışmaya girdiğimiz yer... Şimdi turizme açılmasını istiyor halk...” yorumu yapan kişi bir Türkiye gerçeğini ortaya koydu.

Teröristlerden arındırılan bu bölgeler, şimdi fotoğraf severlerin ve turistlerin vazgeçilmez yerlerinden biri oldu.

Uludere ile Uzungeçit arasında bulunan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde 34 keskin viraj bulunuyor. Keskin virajlı yollar, tıpkı bir yılan gibi kıvrılarak uzayıp gidiyor.

Kış aylarında 6 metreyi bulan kar kalınlığı ile görsel bir şölen de oluşturan virajlar, havadan görüntülendi.

Tanin Geçidindeki virajları havadan görüntüleyen fotoğrafçılar, "Bölgemizde keşfedilmeyi bekleyen onlarca doğa harikası var.

"Virajlar havadan görüntülendiğinde veya tepeden görüntülüğünde yılan kıvrımlarına benziyor" dedi.