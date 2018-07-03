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Bu yiyecekler kurdeşene neden oluyor!

Tıp dilinde ürtiker olarak geçen hastalık halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Kurdeşen ciltte ortaya çıkar ve genellikle kızarık, kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür.

03 Temmuz 2018 Salı 18:52
Bu yiyecekler kurdeşene neden oluyor!

ALERJİSİ OLAN İNSANLARIN KURDEŞENE RASTLANAN EN SIK NEDENLERİ:

Böcek ısırıkları

Alerji ilaçları

Her tür ilaç

Polenler

Kozmetik ürünleri

En önemlisi de yiyeceler: Meyveler, Kuru yemişler, Süt, Kabuklu deniz ürünleri, Yumurta

ALERJİ DIŞINDA KURDEŞEN HASTALIĞINA YOL AÇAN BAZI ETMENLER:

Stres

Bağırsak parazitleri

Bitkiler

Cildi sert şekilde kaşımak

Enfeksiyonlar

Doğum sonrası

Su ile temas

Egzersizler

Güneşe maruz kalmak

Aslında bu hastalığın olmasındaki en kaçınılmaz neden bu hastalığı tetikleyen gıdalardır. Çünkü çoğu insan gıdaların bu hastalığa neden olabileceğinden habersizdir ve aslına bakılırsa yiyeceklerden gelecek bu hastalığı önlemesi de biraz zor olabilmektedir.

En sık kurdeşen hastalığına neden olan gıdaların başında deniz ürünleri, kakaodan yapılan ürünler, çilek, ananas, kivi, kuru yemişler, soya, baharat, çay, yumurta, süt, yiyeceklerin içerisindeki antioksidanlar, ilaçlar, hormonlar.

Ayrıca, hazır gıdalara konan koruyucu maddeler ve katkı maddeleri de kurdeşene neden olmaktadır. Bozuk yiyecekler tüketildikten sonra da bu hastalığın gözlemlenme oranı yüksektir. Antibiyotik ve Aspirin gibi bazı ilaçların tüketiminden sonra da belirtileri gözlemlenmektedir.

Kurdeşene neden olan yiyecekler tüketildikten sonra yaklaşık bir kaç dakika ile iki arasındaki süre içerisinde bu hastalık gözlemlenebilmektedir. Bu süre, alınan gıdanın sindirim sisteminde emilme süresine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Hastalığı tetikleyen faktörlerden kaçınarak cildi serin tutmak için ılık duş alınarak egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Tedavide, ağızdan alınacak alerji ilaçları kullanılmalıdır. Bu ilaçların yeterli gelmediği durumlarda doktorunuzun vereceği kortizon içerikli ilaçlar kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:52
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın
  5. Kurdeşen (Ürtiker) nedir?
  6. Kurdeşen belirtileri nelerdir?

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