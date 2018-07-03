Bu yiyecekler kurdeşene neden oluyor!
Tıp dilinde ürtiker olarak geçen hastalık halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Kurdeşen ciltte ortaya çıkar ve genellikle kızarık, kaşıntılı kabarcıklar olarak görülür.03 Temmuz 2018 Salı 18:52
ALERJİSİ OLAN İNSANLARIN KURDEŞENE RASTLANAN EN SIK NEDENLERİ:
Böcek ısırıkları
Alerji ilaçları
Her tür ilaç
Polenler
Kozmetik ürünleri
En önemlisi de yiyeceler: Meyveler, Kuru yemişler, Süt, Kabuklu deniz ürünleri, Yumurta
ALERJİ DIŞINDA KURDEŞEN HASTALIĞINA YOL AÇAN BAZI ETMENLER:
Stres
Bağırsak parazitleri
Bitkiler
Cildi sert şekilde kaşımak
Enfeksiyonlar
Doğum sonrası
Su ile temas
Egzersizler
Güneşe maruz kalmak
Aslında bu hastalığın olmasındaki en kaçınılmaz neden bu hastalığı tetikleyen gıdalardır. Çünkü çoğu insan gıdaların bu hastalığa neden olabileceğinden habersizdir ve aslına bakılırsa yiyeceklerden gelecek bu hastalığı önlemesi de biraz zor olabilmektedir.
En sık kurdeşen hastalığına neden olan gıdaların başında deniz ürünleri, kakaodan yapılan ürünler, çilek, ananas, kivi, kuru yemişler, soya, baharat, çay, yumurta, süt, yiyeceklerin içerisindeki antioksidanlar, ilaçlar, hormonlar.
Ayrıca, hazır gıdalara konan koruyucu maddeler ve katkı maddeleri de kurdeşene neden olmaktadır. Bozuk yiyecekler tüketildikten sonra da bu hastalığın gözlemlenme oranı yüksektir. Antibiyotik ve Aspirin gibi bazı ilaçların tüketiminden sonra da belirtileri gözlemlenmektedir.
Kurdeşene neden olan yiyecekler tüketildikten sonra yaklaşık bir kaç dakika ile iki arasındaki süre içerisinde bu hastalık gözlemlenebilmektedir. Bu süre, alınan gıdanın sindirim sisteminde emilme süresine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Hastalığı tetikleyen faktörlerden kaçınarak cildi serin tutmak için ılık duş alınarak egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Tedavide, ağızdan alınacak alerji ilaçları kullanılmalıdır. Bu ilaçların yeterli gelmediği durumlarda doktorunuzun vereceği kortizon içerikli ilaçlar kullanılmalıdır.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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