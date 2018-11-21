Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına iyi geliyor

Karaciğer yağlanmasıyla başa çıkmak ve karaciğer yağlanması görünmesi riskini en aza indirmek için kişinin tükettiği besinlere de dikkat etmesi gerekmektedir

Özellikle fazla kilo karaciğer yağlanmasını arttırıcı bir faktördür. Karaciğer insan vücudu için çok ama çok önemli bir organdır. Bu sebeple karaciğerimize iyi bakmalı ve karaciğer yağlanmasını önleyici besinleri düzenli olarak tüketmeliyiz. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz.

KARACİĞER YAĞLANMASINA İYİ GELEN YİYECEKLER

1. ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi karaciğer yağlanmasına karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Elma sirkesi karaciğer yağlanması probleminde bitkisel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Özellikle düzenli olarak ve yeterli miktarda elma sirkesi tüketerek karaciğer etrafında oluşan yağlardan kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Aynı şekilde elma sirkesi, kilo vermeyi de kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Bilindiği üzere karaciğer yağlanmasında fazla kilonun olumsuz bir etkisi vardır. Ayrıca elma sirkesi tüketerek karaciğerinizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesine de yardım edebilirsiniz.

Tüm bunlarla birlikte elma sirkesi, iltihapların giderilmesinde de oldukça iyi gelen bir besin olarak görülmektedir. Elma sirkesini özellikle yemeklerden önce, ılık bir bardak su içerisine bir miktar ekleyerek tüketebilirsiniz.

Dilerseniz tadını biraz daha yumuşatmak adına içerisine bal da ekleyebilirsiniz. Birnevi bitkisel bir ilaç olarak görülen elma sirkesini tüketerek vücudunuzda oluşabilecek karaciğer yağlanmasından kurtulabilmeniz ve bunu engelleyebilmeniz mümkün olacaktır.

2. LİMON

Limon bilindiği üzere içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bir çeşit antioksidan görevi görmektedir. Bu özelliği ile limon, karaciğerin doğru şekilde çalışmasına büyük bir katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde limon, toksinlerin vücuttan atılabilmesini desteklerken karaciğerin gereksiz yorulmasının önüne de geçebilmektedir.

Karaciğerde sağlıksız beslenme birtakım sağlık sorunları nedeni ile iltihaplanma oluşabilmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde limonun düzenli olarak ve kafi miktarda tüketimiyle karaciğerde meydana gelen iltihaplanmaların önüne geçebildiği ortaya konulmuştur.

Limonu her gün bir bardak ılık suyun içerisinde damlatarak tüketebilirsiniz ve bu yolla karaciğer yağlanmasının önüne geçebilir ve hatta karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırabilirsiniz.

İnsanların limon tüketmek için bir diğer tercih ettikleri yol ise içtikleri her suyun içerisine dilimlenmiş limon atmaktır. Bu yöntem de sıklıkla tercih edilebilen, oldukça sağlıklı bir yöntemdir ve karaciğer yağlanması konusunda büyük faydalar sağlamaktadır.

3. KARAHİNDİBA

Karahindiba faydaları çok fazla bilinmeyen ve çok yoğun olarak tüketilmeyen, aslında oldukça yararlı bir besindir. Karahindibanın karaciğer yağlanmasını da tedavi edebilen oldukça etkili bir tonik olduğu söylenmektedir.

Hali hazırda karaciğer etrafında biriken yağların ortadan kaldırılmasında etkin rol oynamaktadır. Aynı şekilde karahindiba karaciğerin doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi konusunda da oldukça etkili bir besindir.

Ayrıca karahindiba, bir bardak sıcak suya eklenerek ve demlenerek de tüketilebilir. Dilerseniz bu çayın tadını hafifletmek ve lezzetlendirmek amacıyla içerisine bal ekleyebilirsiniz.

Ancak şeker hastalarının ve hamilelerin bu bitkinin tüketiminden uzak durmaları gerekmektedir.

4. YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın her gün düzenli olarak tüketimi ile birlikte karaciğerin yağ depolaması engellenebilmektedir. Aynı şekilde karaciğerin daha doğru çalışması konusunda da yeşil çay oldukça yardımcı olmaktadır.

Karaciğer yağlanmasının birincil faktörlerinden biri olan vücuttaki yağ fazlalığının azaltılmasında da yeşil çay oldukça etkili olmaktadır. Bu sağlıklı çay her gün düzenli olarak ancak kesinlikle yeterli miktarda ve aşırıya kaçmadan tüketmeniz vücudunuzun sıhhati için oldukça faydalı bir hareket olacaktır.

5. PAPATYA

Papatya hoş görüntüsü ve hoş kokusu sayesinde herkesin sevdiği bir bitkidir. Ayrıca papatyanın insan sağlığı için oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de karaciğer yağlanmasına iyi gelmesidir.

Çünkü papatya karaciğerin yağlanmasına sebep olan fazla yağların yakılmasına yardımcı olmaktadır.