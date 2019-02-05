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Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte o 8 besin...

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu durum kanserle ilgili korku ve tedirginliği artırsa da doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri sıraladı. İşte kansersavar 8 yiyecek...

05 Şubat 2019 Salı 17:42
Bu yiyecekler kanseri def ediyor! İşte o 8 besin...

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişi kansere yakalanıyor. Bu durum kanserle ilgili korku ve tedirginliği artırsa da doğru beslenme silahını kullanarak kansere yakalanma riskini azaltmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, kanser düşmanı besinleri sıraladı. İşte kansersavar 8 yiyecek...

Sarımsak

Sarımsağın aktif bileşeni olan di-alil-disülfidinin hem tümör oluşumunu hem tümör gelişimini engellediği bildirilmektedir.

Omega 3 kaynakları (Hamsi, istavrit, uskumru gibi yüzey balıkları): Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.

Ceviz

Her gün 3-4 adet tüketilerek bu besinlerin koruyu özelliğinden faydalanılabilir.

Kırmızı meyveler (Yaban mersini, bögürtlen, çilek, siyah üzüm)

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Günlük meyve tüketiminin ortalama 2-3 porsiyon olduğunu düşünürsek bunun 1 porsiyonunu kırmızı meyvelerden tercih edilmelidir.

Brokoli/ Brüksel lahanası

Bu sebze gruplarının haftada 3 kez tüketilmesinin kansere karşı koruduğu belirlenmiştir. Brokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatma etkisi arttırmak için mide hassasiyeti bulunmuyorsa çiğ tüketimi önerilir.

Soya fasulyesi

Soya fasulyesi veya soya filizi östrojen hormonuna olan etkisiyle mesane kanserini önlediğine dair pek çok çalışma vardır. Ancak meme kanserinde kaçınılması gereken besinler grubunda yer almaktadır.

Yeşil çay

Yeşil çaydaki epigallokatesin-3-gallat (ECGC) basta olmak üzere katesin karışımlarının kanser önleyici etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.

Kefir

Saccoromyces, steptoccoccus, cremoiris ve betabacterium caucasum gibi bazı yararlı mantar ve bakteri karışımlarını içeren kefir, immün sistemi güçlendirerek koruyucu etki sağlamaktadır.

Zerdeçal

Zerdeçaldaki kurkumin maddesi, antiinflamatuvar ve antioksidan etkisi sebebiyle çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

 

 

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:42
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