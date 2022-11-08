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Aktüel Bu yılın son ay tutulması bugün
Aktüel

Bu yılın son ay tutulması bugün

Ay’ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, bugün Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:44:00 -
Bu yılın son ay tutulması bugün

Türkiye’den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02’de Ay’ın Dünya’nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Dünya’nın gölge konisine saat 12.09’da girmeye başlayacak, saat 13.17’de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59’da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek. Tam tutulma, saat 14.41’de tamamlanacak. Ay, saat 15.52’de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

Tutulma nasıl gerçekleşiyor?

Ay, Dünya’nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya’nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş’ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay’ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor. Ay tutulması “parçalı”, “tam” veya “yarı gölge” tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya’nın gölgesi tamamen Ay’ın üzerine düşüyor.

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