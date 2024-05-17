Bu yeni çözümle işletmeler e-posta tehditlerini bertaraf ediyor!

Kaspersky tarafından yapılan bir araştırma, dünya genelindeki şirketlerin %77'sinin ve Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki (META bölgesi) şirketlerin %78'inin son iki yılda en az bir siber olay yaşadığını ve bu olayların %21'inin (META'da %29) çalışanların kimlik avı saldırılarına maruz kalmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu istatistikler yalnızca çalışanların kimlik avı girişimlerine yanıt verdiği olayları kapsadığından, kurumsal e-posta yoluyla yapılan saldırıların gerçek hacmi muhtemelen çok daha yüksek. Kaspersky, büyüyen e-posta tehdidi ortamını ele almak için Kaspersky Security for Mail Servers'ı önemli ölçüde yeniden yapılandırdı.

Gelişmiş içerik filtreleme

En son Kaspersky Security for Mail Servers güncellemesi, gelişmiş içerik filtreleme özellikleriyle geliyor. Yöneticiler artık e-postaların konu satırlarında bulunan anahtar kelimelere, ana metinlerine, gönderene ve eklerin adlarına göre karmaşık filtre kuralları oluşturabiliyor. Ayrıca artık e-postaların düz metnindeki gizli başlıklara göre filtrelemeyi de destekliyor.

Ürünün yeni sürümüyle yöneticiler, farklı kullanıcı gruplarına yönelik filtreleme kurallarını optimize etmek için izin verilen ve yasaklanan anahtar kelimelerin yer aldığı sözlükler oluşturabiliyor. Bu sözlüklerde yapılan değişiklikler ilgili tüm filtreleme kurallarına merkezi biçimde uygulanarak posta güvenliğinin yönetiminde tutarlılık ve verimlilik sağlanıyor.

Kaspersky Security for Mail Server artık giden e-postaları hassas veriler açısından izlemek için DLP (Veri Sızıntısı Koruması) özelliklerini de içeriyor. Yöneticiler, veri sızıntısı riskini azaltarak belirli veri biçimi türlerinin (ör. kredi kartı numaraları) iletilmelerini tespit etmek ve engellemek için bu tür veri kalıplarıyla eşleşen düzenli ifadeler oluşturabiliyor. Kısıtlamalar kuruluş dışındaki posta kutularına e-posta göndermek için geçerli olmakla birlikte, yöneticiler bu tür verilerin şirket içindeki belirli departmanlar arasında gönderilmesine ilişkin bir kısıtlamalar da koyabiliyor.

SOC için gelişmiş görünürlük

Kaspersky Security for Mail Server'ın en son sürümü, SOC ekiplerine eklerin ayrıntıları, tarama sonuçları ve engellenen bağlantılarla ilgili kararlar dahil olmak üzere engelleme olayları hakkında kapsamlı bilgi sağlıyor. Bu gelişmiş görünürlük, SOC analistlerinin olayları daha iyi ilişkilendirmesini ve olay müdahale stratejilerini güçlendirmesini sağlıyor.

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Gelişmiş karantina yönetimi

Yöneticiler artık karantinaya alınan e-postaları doğrudan konsoldan orijinal formatlarında görüntülemelerine olanak tanıyan gelişmiş karantina işlevselliğinden yararlanabiliyor. Bu özellik karantina yönetim sürecini basitleştirerek yöneticilere potansiyel posta tehditleri üzerinde daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlıyor. Kaspersky Bulut ve Ağ Güvenliği Ürün Grubu Başkanı Timofey Titkov, şunları söyledi: “Tüm işletmelerin ana iletişim kanalı olan e-postayı korumaya yönelik ürünümüzün en son güncellemesini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kaspersky Security for Mail Server, makine öğrenimi algoritmaları ve kapsamlı savunma sistemleri tarafından desteklenen çok katmanlı savunma mekanizmaları ile yalnızca çok çeşitli tehditlere karşı güçlü koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelişen siber riskler karşısında müşterilerimize gönül rahatlığı sunuyor. Bu güncellemeyle, kurumların standart olmayan Truva atlarına, hedefli fidye yazılımı saldırılarına ve günümüzün dinamik tehdit ortamında ortaya çıkan diğer tehditlere karşı savunma yapmalarını sağlayan son teknoloji çözümler sunma taahhüdümüzü güçlendiriyoruz.”