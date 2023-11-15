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Gündem Bu yasağa uymayanlara 46 bin lira ceza kesilecek
Gündem

Bu yasağa uymayanlara 46 bin lira ceza kesilecek

Yeniakit Publisher
2023-11-15 17:45:00 -
Bu yasağa uymayanlara 46 bin lira ceza kesilecek

asaklara riyat etmeyenler hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca 46.159 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Sivas’ın İmranlı ilçesinde görülen Şap hastalığı nedeniyle hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları yasaklandı. Yasağa uymayanlara 46 bin 159 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi
Sivas’ın İmranlı ilçe merkezinde Şap Hastalığı görülmesi nedeniyle İmranlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve bazı köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu’nun, 14.11.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Yasaklara riyat etmeyenler hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca 46.159 TL idari para cezası uygulanacaktır. Şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.
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