Bu yağları kullanan kel kalmıyor! Saç dökülmesine iyi gelen maskeler

Saç Dökülmesine İyi Gelen Doğal Maskeler

Yumurta Maskesi

Malzemeler;

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı limon suyu

1 bardak süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır: Öncelikle yumurtayı bir kaseye kırın ve çırpın. Ardından diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saç derisine ve saçın bütününe uygulayın. Tülbent veya havluya sararak 20 dakika bekleyin. Daha sonra saçınızı soğuk suyla durulayın.

Yoğurt Maskesi

Malzemeler;

1 yemek kaşığı bal

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Nasıl Yapılır: Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Fırça yardımıyla saç köklerinden saç uçlarına doğru maskeyi uygulayın. 15 dakika bekletin ve saçınızı soğuk suyla durulayın.

Çilek Maskesi

Malzemeler;

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

3-4 adet çilek

1 tatlı kaşığı badem veya bal

Nasıl Yapılır: Çileği çatal yardımıyla ezin ve püre haline getirin. Diğer malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Maskeyi saç derisinden başlayarak uçlara doğru sürün. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Biberiye Maskesi

Malzemeler;

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı doğranmış biberiye

Nasıl Yapılır: Bir bardak suyu cezveye alın ve üzerine biberiyeyi ekleyerek 2-3 dakika kaynatın. Ardından karışımı süzün ve soğuması için bekleyin. Karışım soğuduktan sonra saç derinize masaj yaparak uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

Lavanta Maskesi

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı lavanta

3 su bardağı su

Nasıl Yapılır: 3 bardak suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında lavantayı içine atarak 5 dakika demlendirin. Ardından oda sıcaklığında suyun ılımasını bekleyin. Su ılıyınca süzün. Önceden şampuanla yıkadığınız saçlarınızı, hazırladığınız lavanta suyu ile yıkayın ve yarım saat bekleyin. Daha sonra sadece suyla yıkayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Önemli Not: Saç dökülmesinden en etkili şekilde kurtulmak için, mutlaka dermatoloji uzmanından randevu alın. Uzman doktor araştırma yaparak saç dökülmesi nedenini ve saç tipinizi belirleyecek, sizin için en iyi tedavi yöntemini söyleyecektir.