Bu uygulamayı kullananlar dikkat! 2 Nisan'da kapatılacak
Google, kapanacak uygulamaların arasına Gmail Inbox'u da ekledi. Uygulama, 2 Nisan'da kesin olarak kapatılıyor.26 Mart 2019 Salı 18:26
Google kapanacak uygulamaları arasına bir yenisini daha ekledi. Gmail kullanımını keyifli hale getiren popüler uygulama için kapanış tarihi olarak ise 2 Nisan gösterildi.
Google, popüler uygulamalarından birinin daha fişini çekiyor. Bu uygulamalar arasına Gmail Inbox da eklendi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasına artık erişemeyecek.
Uygulamaya erişim yaptığınız zaman karşınıza "Son 15 gün" uyarısı çıkıyor. Inbox, Google'ın bu aralar kapatacağı tek uygulama değil. Google Plus da 2 Nisan'da kapatılacak.
İşte Google tarafından daha önceden kapatılan uygulamalar:
Goo.gl
Google Spaces
Picasa
Google Talk
Allo
Orkut
Google Reader
Dictionary 11
Project Ara
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