Bu uygulamayı kullananlar dikkat! 2 Nisan'da kapatılacak

Google kapanacak uygulamaları arasına bir yenisini daha ekledi. Gmail kullanımını keyifli hale getiren popüler uygulama için kapanış tarihi olarak ise 2 Nisan gösterildi.

Google, popüler uygulamalarından birinin daha fişini çekiyor. Bu uygulamalar arasına Gmail Inbox da eklendi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasına artık erişemeyecek.

Uygulamaya erişim yaptığınız zaman karşınıza "Son 15 gün" uyarısı çıkıyor. Inbox, Google'ın bu aralar kapatacağı tek uygulama değil. Google Plus da 2 Nisan'da kapatılacak.

İşte Google tarafından daha önceden kapatılan uygulamalar:

Goo.gl

Google Spaces

Picasa

Google Talk

Allo

Orkut

Google Reader

Dictionary 11

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