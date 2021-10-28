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Aktüel Bu tuzağa düşmeyin! Çöpçatanlık siteleri baş belası oldu
Aktüel

Bu tuzağa düşmeyin! Çöpçatanlık siteleri baş belası oldu

Pandemi döneminde ahlaksız çöpçatanlık sitelerinin tuzağına düşenler telefon numaralarının ve fotoğraflarının izinsiz kullanılması ile mağdur olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 18:21:00 -
Bu tuzağa düşmeyin! Çöpçatanlık siteleri baş belası oldu

YENİ AKİT/ANKARA

Dijital çağın en büyük tuzaklarından biri olan çöpçatanlık siteleri tuzağa düşürdükleri kişileri, kullanıcıları “av” olarak görmeye devam ediyor. Kimi insanların tuzağına düştüğü çöpçatanlık sitelerle alakalı veriler paylaşan Şikayetvar platformu, uygulamalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Verilere göre kullanıcıların en çok telefon numaraları ve fotoğraflarının izinsiz şekilde kullanılarak açılan sahte hesaplardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Kişisel veriler tehlikede"

Çözüm platformu Şikayetvar, çöpçatanlık sitelerinin tuzağına düşenlerin en çok sorun yaşadığı konuları bir araya getirdi. Verilere göre online sözde arkadaşlık siteleri kategorisinde 2019 yılının ilk 9 ayında 511 olan şikayet sayısı 2020’nin aynı döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 240 artarak 1729’a ulaştı. 2021 verileri incelendiğinde ilgili dönemde bu artışın devam ettiği gözlemlendi. Yılın ilk 9 ayında şikayetler yüzde 18 artarak Şikayetvar üzerinden 1895 şikayet yazıldı.

Hem tuzağa düşüyor hem de mağdur oluyor

Söz konusu rezil sitelerde başkasının telefon numaraları ve fotoğraflarıyla sahte profillerin oluşturulması sorunu ilk sırada yer alırken Fake hesapların açılması da başkan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Sitelerdeki, Gold/Platin/Premium üyeliklerinde hesaptan fazla para çekilmesi ve para iadesinin yapılmaması diğer sorunlar olarak biliniyor.

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