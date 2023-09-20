Bu toplarla Rusya'yı vuramazsın ey Zelensky! Ukrayna ordusunun sözcüsü LGBT'li çıktı

Cinsiyet değiştirerek trans-kadın olan ABD'li Sarah Ashton-Cirillo, (46) Ukrayna ordusundaki sözcülük göreviyle yepki çekiyor.

Nevadalı trans kadın astsubay Sarah Ashton-Cirillo, Mart 2022'de Ukrayna'ya gelerek YouTube kanalında mülteciler hakkında haber yapmaya başladı.

Daha sonra Ukrayna ordusuna katıldı ve şu anda ülke ordusunun sözcüsü olarak İngilizce konuşan izleyicilere savaşı anlatıyor.

Rus televizyonu, Ashton-Cirillo hakkında "Ukrayna halkı için korkunç bir rezalet" ve "canavar" gibi nitelendirme yapılan bir saatlik program yayınladı.

Gazetecilik ve araştırma alanında geçmişi olan Ashton-Cirillo, Ukrayna'da yalnızca iki hafta kalmayı planladığını söylemişti.

19 aydır astsubay olarak görev yapan Crillo, stüdyosunda "Ukrayna uzmanı" ve "Rusya Gerçeklerden Nefret Ediyor" adlı canlı YouTube programları yayınlıyor.

Ayrıca 156.000 takipçisi bulunan Crillo, Twitter'da da sürekli paylaşım yapıyor.

Ukraynaca bilmeyen Ashton-Cirillo, Ukrayna'nın resmi açıklamalarını aktarıyor ve Rus medyasındaki haberlerle dalga geçiyor.

Görevi aynı zamanda uluslararası medyanın takibini de içeriyor.

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Ağustos ayında, Ukrayna'daki yabancı savaşçıları "paralı askerler" olarak adlandıran CNN'in "boykotunu" duyuran Crillo, ABD televizyonunun yayınladığı makaleyi hızla düzeltti.

Bağlı olduğu biriminin rozetini ve Latince "Ad resistendum" (Direnmek) sloganını taşıyan bir üniforma giyen Crillo, "Eminim komutanlarım olacaklar konusunda biraz endişelidir. Ancak çalışmalarımı takdir ediyorlar" dedi.

"Ruslar takıntılı" diyen Crillo, "Google'ı dünya çapında oldukça düzenli bir şekilde takip ediyorum. Trafiğin çoğu da Rusya'dan." diye ekliyor.

Ukraynalıların tepkilerinin karışık olduğunu söyleyen Crillo, bazılarının "kim olduğumun ve Ukrayna toplumuyla nasıl uyum sağlayacağım" hususunda tereddütleri olduğunu ancak ülkenin son yıllarda daha hoşgörülü hale geldiğini ifade ediyor.

Ukrayna ordusu eşcinsel etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve LGBT üyesi askerlerinin orduya katılmasına izin verdi ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eşcinsel çiftlerin yasal olarak tanınmaması nedeniyle eleştirildi.



Ashton-Cirillo ilk geldiğinde doğu Kharkiv bölgesinde gazetecilik ve sivil aktivizm bir arada çalışıyordu.

Bölgenin büyük bir kısmı Rus işgali altına girdi ve birçok füze saldırısına maruz kaldı.

Crillo, "Savaş suçlarına, Rus terörüne yakından tanık olmak, beni tarafsız bir gözlemciden savaşçı olmaya götüren süreçti. Bir asker olarak sistem içerisinden daha fazlasını yapabileceğimi hissettim." diyor.

Müslüman bir azınlık olan Kırım Tatarlarından oluşan bir birliğe katılmaya gönüllü olan Crillo, kısa sürede Rusya'nın radarına girdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Nisan 2022'de "Kharkiv'den yayın yapan ve kendilerini haydutlara sarılırken fotoğraflayan Las Vegas'lı bir trans gazeteciden" bahsetti.

Ashton-Cirillo başlangıçta üzgün olduğunu söyledi ancak Ukraynalı meslektaşları onu daha fazla sözcülük yapmaya çağırdı.

Bu gelişme sonrası Crillo, "Tam anlamıyla Şeytan olmakla suçlanıyordum, sadece (ABD) Dışişleri Bakanlığı'na cevap veriyordum. Bunlar çılgın, çılgın yorumlar. Ruslar benim cephede olduğumu öğrendiğinde aktif olarak birimimi arıyorlardı. Ya yakalanarak ya da öldürülerek bir şekilde etkisiz hale getirildiğimden kesinlikle emin olmaya çalışıyorlardı." şeklinde açıklama yaptı.

Silahlı kuvvetlerin cephe hattını terk etmesi gerektiğine karar verdiğini ve kendisine medya biriminde çalışmasını önerdiğini söyleyen Crillo, başlangıçta isteksiz olduğunu, yoldaşlarını geride bıraktığı için kendini suçlu hissettiğini söyledi: "Kiev'e yüzde 100 gelmek istemedim. Doğudaki birimimle birlikte olmak istedim. Ama şu anda görevimiz bu bilgi savaşını yürütmek."

Kaynak: NDTV