Bu tatlı tarifi, kaynananızı orta yerinden çatlatacak! Yarım saatte hazır

Tatlı tarifleri arayanlar için pratik ve kolay bir lokma tarifi hazırladık. Üstelik damla sakızı lezzetiyle... Damla sakızlı lokma tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler listesinde 3 su bardağı un, yarım paket yaş maya, 1.5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 3 parça dövülmüş damla sakızı var. Damla sakızlı lokmaları kızartmak için ise 3 su bardağı sıvı yağ, 1.5 su bardağı mısır yağı ve 1.5 su bardağı zeytinyağına ihtiyacınız var. Ayrıca şerbeti için de 5.5 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu gerekli.

Gelelim damla sakızlı lokma tarifinin yapılışına...

Derin bir kaba unu eleyerek ortasını açın. Maya ve yarım su bardağı ılık suyu ekleyip kenarlardan yavaş yavaş un alarak boza kıvamına getirin. Kalan unu üzerine toplayın. Yoğurarak sıcak ortamda dinlendirin. Yarım saat sonra hamurun ortasını açıp kalan suyu, tuzu ve dövülmüş damla sakızını kattıktan sonra çırparak yoğurun. Kabın üzerini kapakla örtün. Sıcak ortamda 2-3 misli kabarana kadar mayalandırın.

Yağın kızgın olmasına dikkat edin

Ardından sıvı yağları kızartma tenceresine alarak yağı kızdırın. Hamur göz göz olduğunda sol avucunuzun içine bir miktar hamur alın. Çorba kaşığını sıvı yağa batırın. Sol avucunuzdan sıkarak çıkarttığınız hamuru yağlı kaşığı alın. Daha sonra kaşıktaki hamuru kızgın yağa atarak kızartın. Bir seferde tencereye 7-8 lokma atabilirsiniz. Sonrasında lokmaları kevgirle yağdan alın. Çıkardığınız lokmaları kağıt peçete üzerine koyarak yağlarından arındırın.

Şerbeti hazırlamak için ise tozşeker ve suyu kaynamaya bırakın. Kaynama başlayınca limon suyunu ekleyin. 1 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Kağıt peçete üzerine aldığınız lokamaları soğuyan şerbete atın. Lokmalar şerbeti iyice çekince tencereden çıkarın. Toz antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.

Lokmaları şekilleri düzgün olması için ucuna düz duy takılmış sıkma torbası yardımıyla da kızgın yağa atabilirsiniz.