Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin: koruyacak öneriye nasıl başvurulur?

İyi sonuçlar alacağınıza dair inancınızı kaybetmeyin!

Nasıl yapılır?

Gerekli olan malzemeler

5 demet maydanoz

12 bardak su

1 kg limon

Bir 10’lu paket kabartma tozu (Karbonat)

Hazırlanması:

İlk önce suyu ısıtın ve kaynatın. Limonları yıkayıp dilimler halinde kesin.

Tencereye ekleyin ve 10 adet kabartma tozu ekleyip bir saat boyunca bekletin.Maydanozu kesin, içine ekleyin ve ardından karışımı 3 saat boyunca düşük ateşte kaynatın.

Daha sonra, bu karışımı cam bir kavanoza alın ve buzdolabında saklayın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyandığınız zaman dört kaşık kadar tüketin. Hazırladığınız karışım, 20 gün yetecektir.

İlginizi çekebilir→ Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor: Bu öyle böyle değil, şaşırttı! Her yaşlı, genç kadın, erkek kullanır!→ TIKLAYINIZ