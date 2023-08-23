Bu tariften sabahları 4 kaşık alın, kolesterole, tıkanmış damarlara veda edin: koruyacak öneriye nasıl başvurulur?
Geçtiğimiz on yılda kalp sorunu ve baskı, kolesterol, ateroskleroz gibi problemleri yaşayanların sayısı arttı. Bunların nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Ve hatta bazen ölümcül sonuçlar doğurabilirler. Bu nedenle, kolesterol ve kalpte yaşanan sıkışmalara dikkat etmeliyiz. Burada size atardamarlar için en iyi doğal tedavi yöntemini anlatacağız. Dileriz ki böylelikle basıncı ve kolesterolü düşürebilirsiniz.
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Nasıl yapılır?
Gerekli olan malzemeler
5 demet maydanoz
12 bardak su
1 kg limon
Bir 10’lu paket kabartma tozu (Karbonat)
Hazırlanması:
İlk önce suyu ısıtın ve kaynatın. Limonları yıkayıp dilimler halinde kesin.
Tencereye ekleyin ve 10 adet kabartma tozu ekleyip bir saat boyunca bekletin.Maydanozu kesin, içine ekleyin ve ardından karışımı 3 saat boyunca düşük ateşte kaynatın.
Daha sonra, bu karışımı cam bir kavanoza alın ve buzdolabında saklayın.
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Uyandığınız zaman dört kaşık kadar tüketin. Hazırladığınız karışım, 20 gün yetecektir.
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