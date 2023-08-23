2023-08-23 11:56:55 Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor: Bu öyle böyle değil, şaşırttı! Her yaşlı, genç kadın, erkek kullanır!
Soğanı dörde bölüp çayınıza attığınızda, sindirim sorunlarından mide rahatsızlığına, kabızlıktan karın ağrısına kadar bir çok sağlık probleminize iyi geleceğini biliyor muydunuz? Soğan suyu zengin besin içeriği ile antioksidan, antiviral, antienflamatuar ve antikarsinojik (kanser oluşumunu engelleyen) özellik gösterir. “Mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlamaktır”! Siz de deneyin...