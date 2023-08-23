Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor: Bu öyle böyle değil, şaşırttı! Her yaşlı, genç kadın, erkek kullanır!

Soğan kükürt açısından zengindir ve bazı durumlarda antibiyotik görevi görür. Ayrıca herhangi bir kontaminasyonu ve bakteriyel enfeksiyonu durdurmak için dezenfekte edici bir etkiye sahiptir. Soğanın antioksidan özelliği, bağışıklık sistemini ve serbest radikalleri uyarmaya yardımcı olur. Soğan suyu, geleneksel tıpta binlerce yıldır akut solunum yolu hastalıkları, diyabet, kan kolesterolünü düşürmek, artrit ve kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Balgamının atılmasını kolaylaştırır: Hindistan cevizi yağı ve soğan yardımı ile göğüsten balgam atılması kolaylaşır. Göğüs ve meme uçlarını ince doğranmış soğanları yerleştirin ve bir havluyla sıkıca sarın. Sonra bir gömlek giyerek bölgeyi sıcak tutun. Daha sonra göğsünüze ince bir tabaka hindistancevizi yağı sürün.Soğuk algınlığına iyi gelir: Büyük bir soğanı soyun ve küçük parçalara ayırın. Dilimlenmiş soğanları kapaklı bir cam kavanoza koyun, üzerine 1 tatlı kaşığı esmer şeker serpin, tahta kaşıkla iyice yayarak suyu çıkana kadar yoğurun. Yaklaşık bir saat sonra soğan suyunuz hazır. Günde 2-3 defa bir çay kaşığı soğan suyu için. Kusmayı önler: Bir blendera büyük bir soğan koyun ve iyice ezilmesini sağlayın. Suyunu sıkarak çıkarın. Soğan suyunu nane çayı ile karıştırın ve 5 dakikada bir için. 2 çay kaşığı soğan suyu için ve 5 dakika sonra tekrar nane çayı için. Böyle devam edin ve semptomlar kaybolana kadar tekrarlayın.