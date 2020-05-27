'Bu suçtur' diyen Fatih Tezcan vatansever avukatları göreve davet etti

Yazar Fatih Tezcan, 27 Mayıs darbesiyle ilgili skandal bir yazı kaleme alan Cumhuriyet'in sahibi Alev Coşkun için vatansever avukatları göreve davet etti. "Terör propagandası yapmak TMK 7/2 ve TCK 220/8’e göre suçtur" ifadelerini kullanan Tezcan, "Vatansever avukatlar göreve!" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yıldönümünde, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi Alev Coşkun, 60 yıl önceki darbeci kafayı taşıdığını bir kez daha göstererek 27 Mayıs'ın 12 Mart ve 12 Eylül ile aynı torbaya konulamayacağını ileri sürdü.



"27 Mayıs, rayından çıkan demokratik sistemi yeniden doğru yola getirmek için hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüklerine bağlı çağdaş ve demokratik bir anayasa yapmayı hedef olarak belirledi" diyerek darbeye övgüler dizen Cumhuriyet'in patronu Alev Coşkun, "12 Mart ve 12 Eylül, aldığı kararlarla 27 Mayıs’ın yarattığı özgürlükçü, demokratik düzenin karşıtı uygulamalar yapmıştır" iddiasında bulundu.

Kendisinin 27 Mayıs öncesi gençlik hareketleri içerisinde yer aldığını, daha sonra da 1961 Anayasası’nın hazırlanışında Kurucu Meclis’in divan kâtibi olarak görev yaptığını belirten Alev Coşkun, "... biz daima demokrasiye bağlıydık. Kesin olarak da idamlara karşıydık. Başbakan Menderes ve iki bakanın idam edilmeleri çok büyük bir hata, siyasal bir basiretsizliktir." ifadelerini kullandı.