Bu sözler Erbakan Hoca’mızın oğluna hiç yakışmadı! Yazık Fatih çok yazık! Kuyruklu bebek yalanı tam bir yalan! İşte ıspatı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin “Bu zulme açıkça destek veren ABD’nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü’nün derhal kapatılması gerekir” dedi.

Erdoğan “Bu kirli kampanyayı hırsları akıl ve vicdanlarının önlerine geçtiği için yürüttüler. Hatta İsrail'e jet yakıtı gönderdiler diyecek kadar ne yazık ki akıl, vicdan ve ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü?” diye cevap vermiş Erbakan’ı yalanlamıştı.

Aynı Erbakan daha önce de yaptığı basın toplantısında pandemi döneminde yapılan aşıları eleştirerek bir takım fotoğraflar ortaya koymuştu.

Fatih Erbakan'ın kuyruklu bebek doğdu diye bütün ülkeye gösterdiği fotoğraf Larry Dunstan isimli bir sanatçının ürettiği sahte bir resim çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuyruklu bebek, tilki kafalı insan,

10 parmaklı eller gibi böyle manyakça görseller hazırlayan sanatçı bunları internet sitelerinde 44 dolardan satıyor. Dünyanın her yerinde sergileri falan var kadının. Sadece Google kullanarak Fatih Erbakan'ın inandığı ve ülkeyi de inandırmaya çalıştığı bu salakça ürünleri kendiniz de görebilirsiniz.

Fatih Erbakan'ın aşı yüzünden postlu doğduğunu söylediği fotoğraf da yalan. O fotoğraf Pandemiden 6 sene öncesine ait Hindistan'da genetik bir hastalık yüzünden kıllı doğan bebeğe ait.

Mirror dergisi 2016 yılında bu ailenin haberini yapmış. Aşağıda ablalarının da fotoğrafı var. Ülke yönetmeye talip olan Fatih Erbakan, babaannemizin bile artık inanmadığı bir Facebook troll paylaşımını almış bütün ülkeye gerçek diye nasıl anlatabiliyor? Erbakan Hoca bugünleri görse acaba nasıl tepki verirdi?

Aşı yüzünden üç bacaklı dört kollu doğdu diye gösterdiği fotoğraf da 2016 yılında yine Hindistan'da doğan siyam ikizlerine ait.

Yine basit bir Google araştırması ile gösterdiği fotoğrafa ve ilgili habere ulaşabiliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı olmaya niyetlenen Fatih Erbakan'ın gösterdiği fotoğrafların tamamı birileri tarafından alakasız olaylardan alınıp geri zekalıları trollemek amacı ile internete yüklenmiş fotoğraflar. Ülke yönetmeye talip bir lider bunları nasıl gerçekmiş gibi basın toplantıları düzenleyerek halka açıklar?

Üç tane ergenin eğlence amaçlı paylaşımlarını alıp bütün ülkeye canlı yayında gerçekmiş gibi göstermek Erbakan Hoca'mızın oğluna yakışıyor mu?

Şimdi de diyor ki İran füzeleri Kürecik üssü yüzünden İsrail'i vuramadı. Kim bilir bunu hangi Facebook paylaşımında görüp ezberledi şimdi de kameralar karşısında yine halka satmaya çalışıyor.

Üç tane troll fotoğrafı gerçeğinden ayıramayan Fatih Erbakan şimdi bize Kürecik ile alakalı masal anlatıyor. Fatih Erbakan'ın kendisini yanıltarak kamuoyu önünde küçük düşüren danışmanlarından acilen kurtulması gerekiyor.