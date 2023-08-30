Bu sözler çok konuşulur! Akşener'den olay İmamoğlu ve Yavaş itirafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruya, “Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim” dediği öğrenildi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin milletvekilleriyle toplantısında, “Ankara ve İstanbul’da mevcut adaylarla ilgili nasıl bir yol haritamız var?” sorusuna verdiği çarpıcı yanıtı yazdı.

Erkin’in aktardığına göre, Akşener’in 25 Temmuz 2023’teki toplantıda sorulan soruya verdiği yanıt, “Büyükşehir belediye başkanlarına bir söz vermedim” oldu.

Erkin, yazısına şöyle devam etti:

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“12 Ağustos 2023… Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı: “Demirel’in deyimiyle siyasette 24 saat uzun bir süredir. Benim değerlendirmeme göre Türkiye’nin geleceğini, çıkarlarını, huzurunu önceleyen muhalefet partileri bir araya gelirler. Burada önemli olan ölçü Türkiye’nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Önemli olan Türkiye’dir. Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin huzurudur.”

Akşener’in verdiği yanıt “kulis” bilgisi, Kılıçdaroğlu’nun ise Fikret Bila’ya verdiği röportaj.

Önce Meral Akşener’in 26 Ağustos Afyonkarahisar konuşmasına ve sonrasında gazetecilere verdiği söyleşiye bakalım.

İYİ Parti lideri dedi ki: “Ben, milletimizin, omuzlarında taşıdığı, umudunu bağladığı, bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına, kulak vereceklerini düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Onlara, bu ateşten gömleği giydiremediğim için özür dilerim!” ”