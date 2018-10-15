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Bu sorunlarınız varsa adaçayı tüketmeyin!

Bitki çaylarından adaçayı sıkça tercih edilen çaylar arasında bulunmaktadır. Peki, kimlerin adaçayı tüketmesi tavsiye edilmiyor?

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:39
Bu sorunlarınız varsa adaçayı tüketmeyin!

Adaçayının tüketilmemesi gereken durumlar:

Mide ve onikiparmak bağırsak ülseri olanlar.

Hepatit ve akut gastrit hastaları.

Küçük çocukların adaçayını tüketmesi tavsiye edilmez.

Düşük yapma riskini artıran bazı maddeler içerdiğinden hamileler tüketmemeli.

Anne sütünü azaltıcı özelliği olduğundan emziren anneler adaçayını tüketmemesi gerekir.

Epilepsi hastaları da adaçayı içmemelidir.

Adaçayı bazı kişilerin tansiyonunu yükseltebilir. Bundan dolayı adaçayının dikkatli tüketimine özen göstermek gerekir. Konsantre edilmemiş adaçayı yağı içilmemelidir.

Eğer adaçayı tüketmemesi gereken grupta değilseniz, günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Adaçayının tansiyon yükseltici etkisi nedeniyle günde 3 bardaktan fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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