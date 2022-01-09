Bu sorun çığrından çıktı! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı
Sakarya'da E.D adlı kişi, elinde tasmasıyla köpeğini gezdirirken, bir sokak köpeği E.D.'nin köpeğine saldırdı. Köpeğini korumaya çalışan E.D., sokak köpeğini bıçaklayarak durdurdu.
Yeniakit.com.tr
Başıboş köpek sorunu gündemdeki yerini korurken bir sokak köpeği olayı da Sakarya'da yaşandı.
Ayıramayınca köpeği bıçakladı!
E.D. adlı vatandaş tasması ile köpeğini gezdiriyordu. Bu esnada karşılarına çıkan bir sokak köpeği, E.D.'nin köpeğine saldırdı. Köpeği uzaklaştırmaya çalışan E.D. başaramayınca, sokak köpeğini bıçaklayarak durdurdu. Yaşanan olay bir iş yerinin kamerası tarafından kaydedildi.
E.D. köpeği ile birlikte olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki esnaf olayı polise haber verdi. Bıçaklanarak yaralanan sokak köpeği, tedavi edilmek üzere belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri E.D.'ye ulaşarak ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.