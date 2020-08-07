Bu sorumsuzluğun faturası hepimize! Dün umrecilere dil uzatanlar, bugün sahillerde virüse davetiye çıkarıyor

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Türkiye’nin koronavirüse karşı verdiği ve dünyaya örnek olan destansı sağlık mücadelesi, kurallara uymamamız nedeniyle zafiyete uğruyor. Devletin bütün iyi niyetli çalışmaları ve Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici talimatlarına uymayan vatandaşlar sebebiyle salgının bulaşma seyri her geçen gün biraz daha artıyor. Tatil beldelerine giden vatandaşların çoğunun kurallara riayet etmemesi, memleket ziyaretlerinde sosyal mesafenin unutulması, şehirler arası dolaşım sonrası 14 günlük kişisel karantinanın hiçe sayılması vaka oranlarını yeniden binli sayıların üzerine çıkardı. Salgının ilk dönemlerinde sürekli olarak umrecileri suçlayan seküler zihniyetin ekseriyetinin ise tatil yörelerinde kuralları hiçe sayması tepki çekiyor.

Kurallara uymazsak vakalar daha da artar

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara uymak zorundayız. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralına riayet etmezsek, katı yasakların olduğu eski günlere döneriz. Yeniden sokağa çıkma yasaklarıyla yüzleşiriz. Vakalarda gözle görülür bir artış var. Memleketlerine giden ve tatil beldelerine seyahat eden vatandaşlarımızın kurallara uymaması salgınla mücadelemize sekte vuruyor” dedi. Çiftçi, “Kurallara uymamak vakaların artmasına neden oluyor. Gençler arasında da hızlı bir artış söz konusu. Bu gidişe dur demenin yegane yolu, maske, mesafe ve kişisel temizliğe riayet etmektir. Hem kendimizi korumak hem de karşımızdaki insanı korumak için kurallara uyumak zorundayız” dedi.

Kurallara uymamak vebale girmektir

Medeniyet Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, “Toplum olarak ciddi bir rehavet var, hijyen ve mesafe kurallarına uyma noktasında bir boşvermişlik var. Salgın iniş trendine geçmişken tekrar başa dönmek hem ekonomik hem de toplumsal olarak ciddi maliyetlere yol açar. Henüz her şey bitmiş değil ama ikinci dalganın ayak sesleri bunlar” dedi.

Tatil beldelerinde de benzer durum olduğunu kaydeden Akın, “Düğünlerde, pikniklerde, toplu taşımalarda çok dikkatli olmalı ve maske, mesafe, hijyen üçlüsüne aşırı riayet etmeliyiz. Şu ana kadar güzel gelen bir salgın yönetim sürecini sekteye uğratmaya kimsenin hakkı yok. Bu toplumsal bir vebaldir, aksi takdirde sıkı tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları başlamak zorunda kalır” şeklinde konuştu.

Salgın gerçeğini gözardı etmeyelim

Hayatımızı salgın gerçeği üzerine kurmamız gerektiğini vurgulayan Akın, şunları söyledi: “Ne kadar süreceği belli değil salgının ancak ne kadar sürerse sürsün artık hayatımızı bu şekilde organize etmek ve uyum sağlamak zorundayız. Bizler sosyal bir yapıya sahip bir toplumuz, bir arada bulunmayı seviyoruz ve bunsuz yapamıyoruz. Galiba en büyük dezavantajımız bu. Ancak sağlık çalışanları ve doktorlar canla başla çalışırken bizim keyfi davranmamız onlara verdiğimiz en büyük zarar. Kimse bana bir şey olmaz demesin, virüs yaşlı veya genç ayırmıyor herkesi öldürüyor. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmayalım kalabalıklardan uzak duralım.”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Özellikle Kovid19’u umrecilerin getirdiğini iddia eden bazı kesimler sahiller dolup taşarken, düğünlerde halaylar çekilirken sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu salgın şakaya gelmez. Her ortamda gerekli tedbirleri almayı bu tedbirlere riayet ederek yaşamayı öğrenmeliyiz. Camilerimiz ve cami cemaatimiz bu konuda gerçekten örnek gösterilebilecek bir bilinçle hareket ediyor. Camilerimiz de sosyal mesafe, maske ve hijyen kullarına hassasiyetle uyuluyor. Din görevlilerimizin bu konudaki duyarlılıkları camiye gelen vatandaşlara da yansımış durumda. Güzel dinimiz bizlere tedbirli olmayı öğütlüyor. Bizlere de bilim kurulunun, doktorlarımızın önerdiği kurallara uymak düşer” şeklinde konuştu.

Önce tedbir!

Herkesin üzerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi konusunda uyarıda bulunan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Pandemi süreci, insanlığın ortak bir problemi ve insanlık tarihinde yaşadığı önemli süreçlerden bir tanesi. Bu dönemde herkes üzerine düşen sorumluluğu en hassas şekilde yerine getirmek zorunda. Kimse bir başkasını, suçlayarak çözüm üretemez. Pandeminin başladığı ilk dönemlerde umreden gelen vatandaşlar için negatif değerlendirmeler yapıldı. Hiçbir tedbir almadan tatil yapıp, umreye gidip gelenleri suçlamak çok doğru değil. Herkes gereken tedbiri almak zorunda” dedi.

“Biraz fedakârlık yapma dönemi!”

Sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak 5 aydır çalıştıklarını ifade eden Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, “Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, sahillere tatil beldelerine akın ettiler. Bu tatil süresince insanlarımız, sanki Kovid -19 tamamen bitmiş gibi davrandılar. İnsan yığınından sahil ve deniz görülmeyecek duruma gelmişti. Bu durum kabul edilebilecek bir durum değildir. Biz sağlık çalışanları olarak yaklaşık 5 aydır bu virüsle mücadele ediyoruz. İnsanlar dışarıda rahatlıkla gezerken, sağlık çalışanları hastanelerde, maskeyle, tulumla ve siperlik ile çalışıyor. İnsanlarımızın da duyarsızca davranmaları, üzerlerine düşen maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat etmemeleri sağlık çalışanlarımızın da gayretlerini kırmakta. İnsanlarımızı bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hem kendini hem etrafını koruyacaksın!”

Dr. Mehmet Sılay ise, “Maske, mesafe ve tıbbi hijyene uymamız gerekiyor. Vücudun en kirli yeri ellerimizdir. Çünkü her yere dokunuyoruz. Eskisi gibi tokalaşmak, kucaklaşmak yok. Türkiye dünyaya göre bu virüsü en kontrollü geçiren bir ülke. Fakat insanımız yapılan tavsiyelere uymadığı zaman patlamalar yaşanıyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendini hem etrafını koruyacaksın. Hadise sadece umre ve hac ile alakalı değil. Pandeminin en büyük nedeni batı görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.