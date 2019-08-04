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"Bu sezon için umutluyum"

- Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Ulaş Zengin:"Ligi iyi yerde, güzel şekilde noktalayacağımızı düşünüyorum. Umarım ilk hafta galibiyet alıp taraftarımıza hediye ederiz"

04 Ağustos 2019 Pazar 12:23
"Bu sezon için umutluyum"


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Ulaş Zengin, bu sezon için umutlu olduğunu ve ligi iyi yerde bitireceklerine inandığını belirtti.

Ulaş Zengin, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, transfer döneminin kendi adına oldukça yoğun geçtiğini ifade etti.

Birçok kulüple adının anıldığını aktaran 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Eski kulübümle yeni kulübümün başkanı arasında güzel bir iletişim süreci yürütüldü. Görüşmelerin ardından da buradayım. Aslında Gazişehir formasıyla heyecanlıyım. Çünkü ilk defa Süper Lig'de mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünde beklediğinden daha iyi bir ortam bulduğunu anlatan Ulaş Zengin, şunları kaydetti:

"Burada elimden gelen çabayı gösterip kendimi Gazişehir taraftarına kanıtlamak istiyorum. Gaziantep büyük bir camia ve ben de burada olduğum için mutluyum. Şehri çok fazla gezme imkanım olmadı ama araştırdığım kadarıyla beklentilerimi karşılayacak bir şehir. Güzel bir birliktelik var. Aramıza katılacak arkadaşlar da olacak."

Genç stoper, sezon hazırlıklarıyla ilgili, "Açıkçası çok fazla gelecek planı kuran biri değilim. Daha çok günü yaşıyorum. Altay'dayken de böyleydi şimdi de böyle yapacağım. Zamanın neler göstereceğini hep birlikte göreceğiz ama burada iyi bir ortam ve çalışma imkanı var. Bu sezon için umutluyum. Ligi iyi yerde, güzel şekilde noktalayacağımızı düşünüyorum. Umarım ilk hafta galibiyet alıp taraftarımıza hediye ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftara destek çağrısında bulunan Ulaş Zengin, lig içerisinde zaman zaman sıkıntılı haftaların yaşanabileceğini ancak ligin uzun soluklu bir maraton olduğunun da unutulmadan her hafta taraftar desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 12:23
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. SÜPER LİG
  4. Ulaş Zengin

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