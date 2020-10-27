Bu sene emekli olan kazançlı çıkar mı?

Senenin son ayları yaklaşınca emekli olma hakkını elde eden SSK ve Bağ-Kur’lu sigortalılar hangi yılda emekli olmak daha avantajlı olur sorusuna cevap aramaya başlar. Okurlarımız bu konuda Ekim ayında çok sayıda soru iletti bize. Okurlarımızın sorusu şu: Emekli olmak için 2021 yılını mı bekleyeyim yoksa hemen emekli mi olayım? Hangi yılda emekli olan daha yüksek maaş alır ve kazançlı çıkar



Eski yıllardan da hatırlanacağı üzere emekliliği gelenlerin bu sorusuna Yeni Akit Gazetesi olarak ilk biz cevap veririz. Bu konuda başka bilgi verenler olmadığı gibi bilgi verenler de ya hatalı bilgi verir ya da yazımızı okuyup bilgiyi bizden alıp kaynak bile göstermeden kendi özgün açıklamaları gibi yayınlarlar.

Bundan mustarip değiliz. Çünkü Sigortalılara hatalı bilgi verip mağduriyet yaşatacaklarına kaynak göstermese bile doğrusunu Yeni Akit Gazetemizden öğrenip sigortalılara doğru bilgi vermelerini tercih ediyoruz.



SSK veya Bağ-Kur statüsünden 2020 yılında emekli olanla 2021 yılında emekli olan aynı emekli maaşını almaz. Biri diğerinden daha yüksek maaş alır. Yüksek maaş alacak olan hangisi yılın emeklisi?



Geçen yıl 2019 yılında emekli olanlar 2020 yılında emekli olacak olanlardan daha yüksek maaş alacak demiştik. Buradan hareketle 2020 yılında emekli olan 2021 yılında emekli olacak olandan daha yüksek maaş alır diyebilir miyiz?



Bu sorunun doğru cevabını belirleyen iki ekonomik gösterge bulunuyor. Bu göstergelerin ilki yıllık enflasyon diğeri ise büyüme oranıdır. Ama esas belirleyici unsur da enflasyon oranı.



2020 yılı emeklilerinin aylıkları Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı ayın enflasyon oranı kadar artırıldı. Bir anlamda 2020 yılında ve öncesinde emekli olanların emekli maaşları 2019/Temmuz-2020/Haziran döneminde gerçekleşen 12 aylık enflasyon oranı kadar arttı. Sayısal olarak ifade edersek 2020/Ocak döneminde yüzde 6,5 oranında 2020/Temmuz döneminde yüzde 5,75 oranında yani bileşik olarak yıllık yüzde 12,62 oranında arttı.



2020 yılındaki emekli zam oranları 2021 yılında emekli olan sigortalının maaşına yansımayacak. Ancak bunların maaş hesabına esas primlerin güncellemesinde 2020/Ocak-2020/Aralık dönemine ait 12 aylık yani 2020 yılına ait yıllık enflasyon oranı kullanılacak. Ayrıca güncelleme hesabına 2020 yılının büyüme oranının yüzde 30’u da eklenecek.



Dikkat edilirse 2020 yılında emekli olanlar için 2019/Temmuz-2020/Haziran dönemi için gerçekleşen 12 aylık enflasyon belirleyici iken 2021 yılında emekli olacaklar için 2020/Ocak-2020/Aralık dönemine ait yıllık enflasyon belirleyici olacak. Bir anlamda eski emekli ile yeni emekli olan arasında enflasyon oranı yönüyle altı aylık dönem farkı bulunuyor.



İşte bu altı aylık dönem farkı emekli maaşını farklılaştıran temel neden. Buradan hareketle şu değerlendirmeyi yap mak mümkün. Eğer enflasyon yükselme eğiliminde ise bir sonraki yıl emekli olanın emekli maaşı yüksek olur. Enflasyon düşme eğiliminde ise ilgili yıl geçmeden emekli olan daha yüksek emekli maaşı alır.

Bunu şöyle formüle etmekte mümkün. 2019/Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranı ile 2020/ Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranı mukayese edilir. 2019/Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranı yüksek ise 2020 yılında emekli olanın maaşı yüksek olur. 2020/ Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranı daha yüksek olursa 2021 yılında emekli olacak sigortalının maaşı daha yüksek olur.



2019/Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranı yüzde 6,5 oranında. 2020/ Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon oranını Ocak ayı gelmeden bilemeyiz ancak ilk üç aylık orana, geçmiş yıllara ve beklentilere bakarak bir tahmin yürütebiliriz. İlk üç aylık oranı ve beklentileri dikkate aldığımızda her iki dönemdeki oranların birbirine yakın olacağını görüyoruz. Buna göre bu sene emekli olmakla seneye emekli olmak arasında fark oluşmayacak değerlendirmesi çıkıyor. O halde bu sene emekli olan şimdiden maaş almaya başlayacağına göre emekliliği gelenlerin seneyi beklemeyip hemen emekli olmaları menfaatine olacak.