Bu sene Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?

Mayıs ayı ile beraber 2021 Anneler Günü tarihi için de geri sayım devam ediyor. Annelerimizin öneminin ve değerinin anlaşıldığı, bu önemli gün her sene Mayıs'ta kutlanıyor. Peki, anneler günü bu pazar mı?

Anneler Günü ne zaman, bu pazar mı?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.