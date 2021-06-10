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Gündem Bu sefer sıcak haberler okyanustan geliyor! İran gemiyi saldı
Gündem

Bu sefer sıcak haberler okyanustan geliyor! İran gemiyi saldı

Zaman zaman Irak ve Suriye bölgelerine asker gönderdiği bilinen ve ABD ile burun buruna olan İran, bu sefer Deniz Kuvvetleri'ne ait 77. Filo'yu Atlas Okyanusu'na gönderdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:40:00 -
Bu sefer sıcak haberler okyanustan geliyor! İran gemiyi saldı

İran, savaş gemisi Mekran ve yerli yapım Sehend muhriplerinden oluşan Deniz Kuvvetleri'ne ait 77. Filo'yu Atlas Okyanusu'na gönderdiğini duyurdu.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet televizyonunda yer alan açıklamasında 77. Filo'yu 10 Mayıs'ta gönderdiklerini söyledi.

Mekran savaş gemisi ve İran yapımı Sehend muhriplerinden oluşan 77. Filo'nun hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaştığını aktaran Seyyari, uluslararası denizcilik yasalarına göre "özgür sularda" yer aldıklarını ifade etti.

Seyyari, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas Limanı'ndan hareket eden filonun Afrika'yı dolandığını ve 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafeyi kat ettikten sonra Atlas Okyanusu'na 30 günde ulaştığını belirtti.

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