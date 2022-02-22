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Gündem Bu sefer Mersin'de kavga! Akşener’in gezisinde İP’liler gazeteci dövdü
Gündem

Bu sefer Mersin'de kavga! Akşener’in gezisinde İP’liler gazeteci dövdü

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran zilletin paydaşları, kendilerine muhalif gördükleri gazetecilere saldırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:44:00 - 2022-02-22 11:46:18
Bu sefer Mersin'de kavga! Akşener’in gezisinde İP’liler gazeteci dövdü

Mersin’de 35 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi’nin önceki gün CHP İl Gençlik Kolları üyesi kalabalık bir grup tarafından basılmasının ardından, Mersinli gazeteciler bu kez İyi Partililerin hedefi oldu. Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu darp eden, şehit kardeşinin bacısına küfreden İP’liler, Meral Akşener’in Mersin ziyaretini takip eden Birebirhaber muhabirleri Özlem Sonyürek ve Funda Hameş adlı gazetecileri linç etti. Saldırının ardından Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gazetecilerden Özlem Sonyürek 3 gün ‘İş göremezlik raporu’ alırken, Funda Hameş ise tedavinin ardından taburcu edildi.

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