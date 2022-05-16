Bu sebzeleri sakın buzdolabında saklamayın! Gıdaların saklama koşulları

Gıdaların doğru şekilde saklanması, lezzetinin, dokusunun ve sağlığa olan faydalarının korunması için çok önemlidir. Sebzeler ve meyveler söz konusu olduğunda, çoğu insan onları kağıt havluya sarar ve ardından buzdolabına koyar. Bu muhafaza yöntemi, kuşkonmaz, brokoli, havuç gibi bazı sebzeler, yani daha soğuk bölgelerden gelenler ve her çeşit salata için kesinlikle geçerlidir. Fakat bazı sebze ve meyveler buzdolabına koyulduğunda lezzetini kaybediyor ve dokuları bozuluyor!

BU SEBZELERİ BUZDOLABINDA SAKLAMAK BÜYÜK BİR HATAYMIŞ!

Sıcak ülkelerden gelen sebzeler buzdolabında saklanmamalıdır. Aşırı düşük sıcaklıklar kabukları lekelenmeye meyillidir olan bu gıdaların hücre duvarlarının daha hızlı bozulmasına neden olur. Bu gıdaların yetişme yerindeki hava şartları oldukça sıcak olduğundan siz onları buzdolabına koyduğunuzda dokuları bozuluyor, lezzetleri ve sağlığa olan yararları azalıyor.

BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN SEBZE VE MEYVELER

Sarımsak

Soğan

Salatalık

Yeşil Fasulye

Patlıcan

Şalgam

Patates

Arpacık Soğan

Balkabağı

Kabak

Peki bu gıdaları nerede saklayacağız dediğinizi duyar gibiyiz? Cevabı basit. Her şeyden önce, bu gıdaları emi çekecek bir veya daha fazla kağıt torbaya koymanız gerekir. Daha sonra oda sıcaklığında kiler ya da delikli sebze çekmecesi gibi karanlık bir yerde bu torbaları saklamalısınız ve bu gıdaları aşırı fazla miktarda satın alarak depolamak yerine azar azar alıp tüketmelisiniz.

Hangi meyveler yan yana konulmaz

Muz ve diğer bütün meyve ve sebzeler: Bütün meyve ve sebzeleri muzlardan uzak tutun. Herhangi biriyle yan yana olması çabuk bozulmasına sebep olacak. Kivi ve avokado: Olgunlaşana kadar dışarıda sakladıktan sonra korumak için buzdolabına koyun. Domates ve erik: Buzdolabında saklayın.

Meyve ve sebzelerin bozulmasını önlemek

Meyve ve sebzelerinizi her zaman tüketeceğiniz zaman yıkayın. Bu sayede buzdolabındaki nemin, ürünleri çürütmesini engellemiş olursunuz. Saklama kabı olarak delikli kapları tercih edebilirsiniz. Meyve ve sebzelerinizi bir arada tutmamaya özen gösterin.

Meyve sebze kaç derecede Saklanır?

Ortalama 10°C ile 15°C arasında, % 85-90 nemde 1-2 ay süre ile depolanabilmektedir. Başarılı bir muhafaza için meyvenin sağlıklı olması gerekir. Ayrıca çok olgun ve etilenle sarartılmış meyveler depolanmamalıdır.

Besinlerin tazeliğini korumak için hangi koşullarda saklamalıyız?

Soğutucularda 1-4 °C'ler arasında besinlerin depolanması, kısa süreli periyotlarda besinlerin bozulmasını önler.Yüksek Sıcaklık Kullanılarak Besinlerin Korunması: Yüksek sıcaklık patojenik mikroorganizmaların yok edilmesi amacıyla kullanılır.

Kuru besinler; serin, karanlık, kuru ve havalandırılabilen yerlerde saklanır. Kuru besinlerin saklandığı yerin nemli olması küflerin çoğalmasına neden olur. Besinler mümkünse raflarda, yerden yukarıda, ağzı kapalı kaplarda, birbirlerine benzeyenler bir araya konmak suretiyle saklanmalıdır.

Sebzeleri yıkayıp dolaba koymak

Sebzeler Buzdolabına Yıkanmadan mı Konulmalı? Sebzeleri buzdolabına koyarken yıkarsanız çürümesine neden olursunuz. Bilhassa salatada kullanılan marul, yeşil soğan, maydanoz ve domates gibi sebzeler yıkanıp da ıslak konduğunda çok çabuk küflenmektedir. Bu yüzden yapmanız gereken, sebzeyi kuru almaktır.