  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En güçlü orduya sahip Müslüman ülke açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Roblox'ta sosyokültürel terör! Çocuklara cinsiyetsizlik ve LGBT dayatması!

Hakaret üstüne hakaretlere dayanamadı Alpay Özalan terör sevicisi Ahmet Şık’a haysiyet dersi veriyor

Rams Park'ı basmıştı ama yine ucuz yırttı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili mahkeme kararını verdi...

Ahmet Şık Meclis’te olay çıkardı! Teröristin avukatı haysiyet dersi vermeye kalkarsa...

Türkiye Filistin’e müdahale edecek mi? O "Mehmetçik" iddiası heyecana yol açtı

Jose Mourinho için şok sözler! 'Artık Avrupa seviyesinde değil' Skandal açıklamayı yaptı…

S-400'ler neden kullanılmadı? Mete Yarar çılgına döndü, bağırdı, esti gürledi

Türkiye hukuk endeksinde geride öyle mi hokkabazlar! Hani sosyal medya paylaşımından insan tutuklanmazdı

Türkiye’yi dünyaya böyle rezil ediyorlar! İrlandalı turist Ekrem’e dava açtı!
Sağlık Bu saatler arasında sakın ama sakın kahve içmeyin! İçenler sağlığından oluyor
Sağlık

Bu saatler arasında sakın ama sakın kahve içmeyin! İçenler sağlığından oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-16 18:49:00 -
Bu saatler arasında sakın ama sakın kahve içmeyin! İçenler sağlığından oluyor

Günün başlangıç öğünlerinden biri olan kahveye bağımlı olanlardansanız, size kötü bir haberimiz var! Çünkü uzmanlara ve yapılan araştırmaların ortaya koymuş olduğu sonuçlara göre, günün her saati kahve içmek, son derece zararlı olabilir. Başka bir deyişle, araştırmalar, kahve içmenin bir saati olduğunu söylüyor ve özellikle de kahve içilmemesi gereken saatlerde içilen kahvenin vücuda birçok zarar verebileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni ise, biyolojik saatimiz! Peki kahve hangi saatte içilmeli? İşte o saatler…

Yapılan araştırmalar kahvenin her saat içilmeyeceğini söylüyor. Öyle ki, AsapScience adlı internet sitesinde yayınlanan bu araştırmaya göre, kahve içmek için en iyi saatleri arıyorsanız; 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 dışında kalan saatleri tercih etmelisiniz. Zira biyolojik saatimiz bu saatlerde kahve içmeye uygun değil. Başka bir deyişle, kortizol adlı hormonun salgılanmasından sorumlu olan biyolojik saatimiz, aynı zamanda stres hormonunun salgılanmasını da kontrol ediyor. Bu yüzden kahve içmenin biyolojik saatle bir ilgisi bulunuyor.

 SABAHLARI AYILMANIZA YARAMIYOR

Her ne kadar sabah içilen kahvenin ayıltıcı bir etkisi olduğu düşünülse de uzmanlara göre, bu kesinlikle yanlış bir görüş. Zira kafeinin biyolojik mekanizmanın önemli bir parçası olan kortizolü tamamlayıcı bir işlevi olmadığını belirten uzmanlar, kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve tüketmeyi önermiyor. Sabah saatleri olan saat 08.00 ila saat 09.00 da bu saatler arasında yer alıyor.

 KORTİZOLÜN ZİRVE OLDUĞU SAATLERDE TÜKETİLDİĞİNDE KAHVE İŞTAHINI ARTTIRIYOR

Hemen belirtelim ki, kortizol günün değişik saatlerinde yeniden zirveye çıktığı için bu uzmanlar bu saatlerde de kahve içmeyi önermiyor. Bu saatler ise, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 arası saatler oluyor. Uzmanların bu saatleri önermemesinin sebebine gelirsek, kortizolün yüksek olduğu saatler tahmin edilenin aksine uyanmayı ya da ayılmanızı sağlamıyor. Üstelik bu saatlerde tüketilen kahveler, günün geri kalanında daha çok kahve tüketmenize, yani vücuda daha fazla kafein almanıza neden oluyor. 

Sadece detayları aklınızda tutun: 10 dakika kuralı herkesi şaşırttı! Yapan kahveden hiçbir zarar görmez!
Sadece detayları aklınızda tutun: 10 dakika kuralı herkesi şaşırttı! Yapan kahveden hiçbir zarar görmez!

Kadın - Aile

Sadece detayları aklınızda tutun: 10 dakika kuralı herkesi şaşırttı! Yapan kahveden hiçbir zarar görmez!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizm çetesine seslendi: '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!'
Turizm çetesine seslendi: '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!'

Ekonomi

Turizm çetesine seslendi: '140 liraya kahve satmanın açıklaması yok!'

Kahvehaneye silahlı saldırı
Kahvehaneye silahlı saldırı

Yaşam

Kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da Starbucks eylemleri devam ediyor! 'O dükkanlarda kahve içen hiç kimse güvende değil'
İstanbul'da Starbucks eylemleri devam ediyor! 'O dükkanlarda kahve içen hiç kimse güvende değil'

Yerel

İstanbul'da Starbucks eylemleri devam ediyor! 'O dükkanlarda kahve içen hiç kimse güvende değil'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23