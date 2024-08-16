Bu saatler arasında sakın ama sakın kahve içmeyin! İçenler sağlığından oluyor

Yapılan araştırmalar kahvenin her saat içilmeyeceğini söylüyor. Öyle ki, AsapScience adlı internet sitesinde yayınlanan bu araştırmaya göre, kahve içmek için en iyi saatleri arıyorsanız; 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 dışında kalan saatleri tercih etmelisiniz. Zira biyolojik saatimiz bu saatlerde kahve içmeye uygun değil. Başka bir deyişle, kortizol adlı hormonun salgılanmasından sorumlu olan biyolojik saatimiz, aynı zamanda stres hormonunun salgılanmasını da kontrol ediyor. Bu yüzden kahve içmenin biyolojik saatle bir ilgisi bulunuyor.

SABAHLARI AYILMANIZA YARAMIYOR

Her ne kadar sabah içilen kahvenin ayıltıcı bir etkisi olduğu düşünülse de uzmanlara göre, bu kesinlikle yanlış bir görüş. Zira kafeinin biyolojik mekanizmanın önemli bir parçası olan kortizolü tamamlayıcı bir işlevi olmadığını belirten uzmanlar, kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve tüketmeyi önermiyor. Sabah saatleri olan saat 08.00 ila saat 09.00 da bu saatler arasında yer alıyor.

KORTİZOLÜN ZİRVE OLDUĞU SAATLERDE TÜKETİLDİĞİNDE KAHVE İŞTAHINI ARTTIRIYOR

Hemen belirtelim ki, kortizol günün değişik saatlerinde yeniden zirveye çıktığı için bu uzmanlar bu saatlerde de kahve içmeyi önermiyor. Bu saatler ise, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 arası saatler oluyor. Uzmanların bu saatleri önermemesinin sebebine gelirsek, kortizolün yüksek olduğu saatler tahmin edilenin aksine uyanmayı ya da ayılmanızı sağlamıyor. Üstelik bu saatlerde tüketilen kahveler, günün geri kalanında daha çok kahve tüketmenize, yani vücuda daha fazla kafein almanıza neden oluyor.