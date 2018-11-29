Bu rezalet 11 yıldır sürüyor! Laiklik adına 'Hilal' şutlandı 'Haç' asıldı

2007'de hangi akla hizmet edildi ise, Sağlık Bakanlığı tarafından "Hilâl" şutlandı "E" harfi Eczane kapılarına asılarak sessizce "laik eczane devrimi" gerçekleştirildi.

Bütün Hıristiyan dünyasında hangi ülke olursa olsun eczane simgesi "haç".. Katolik, Ortodoks, Protestan fark etmiyor. Hepsi "Haç" kullanıyor. Eczanelerin simgesi Amerika'dan Rusya'ya, Yunanistan'dan İngiltere'ye her yerde "Haç" . Kimi zaman yeşil, kimi zaman kırmızı renkte.. New York'ta birine rastladık; o da turuncu zemin üzerine beyaz kabartma haç yaptırmış.

İsrail'dekiler ve Batı'da Yahudi müşterili eczaneler ise "altı köşeli yıldız" kullanıyor.

Hilal indirildi, "E" harfi asıldı

Osmanlı'dan bu tarafa, tıpkı milli bayrağımız "Ayyıldız" gibi "Hilâliahmer" yani Kızılay bütün sağlık hizmetlerinin bizdeki simgesi.

Eczanelerde de "hilal"di. Atatürk bile bir değişiklik yapmak ihtiyacı duymamıştı. 2007'ye kadar. Her eczanenin tabelasında mutlaka "kızılay" logosu bulunurdu. Bugün tıpkı devlet ya da özel hastanelerin acil kapılarında olduğu gibi..

Ne olduysa, kim ya da kimler tarafından bu "laikleşme" dolabı çevrildiyse bir yönetmelik değişikliği ile "hilâl" indirildi, yerine "E" harfi asılmaya başlandı.

06.03.2007 tarih, 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 13.10.1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin ikinci fıkrası, "Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği'nce belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülecek standartlarda, 2 cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur" şeklinde değiştirildi.

Eczacılar Birliği'nin sesi çıkmıyor

İşin tuhafı bugün Türkiye'de özellikle sahil yörelerinde eczaneler "E" harfinin yanı sıra "Haç" kullanıyor. Yani bu saçma laiklik "Haç" tarafından deliniyor. Ama laikçi Eczacılar Birliği'nin gıkı çıkmıyor!

Laikçi Eczacılar Birliği'ne bu yetkinin AK Parti tarafından verilmiş olması ve uygulamanın hâlâ fark edilmemesi halk nezdinde AK Parti'yi yaralıyor.

-Malezya'da hem Kızılay hem Yeşilay iç içe

-İtalya'da Yeşil Haç

-İsrail'de altı köşeli yıldız

-Hindistan'da yeşil haç

-Yunanistan'da yeşil haç

-İngiltere'de yeşil haç

-Fransa'da yeşil haç

-New York'ta da böyle bir haç