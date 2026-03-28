  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok artık dedirten haber! Okan Buruk Tottenham'a gidecek mi? Sıcak gelişme Kalbi koruyorlar! En güçlü 7 sebze süper besin: Su teresi, Chia tohumu, Karahindiba... Mucizevi besinler 4 Milyon euroluk problem: Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü... Menajerinin işgüzarlığı! Salataya 1 kaşık gezdirmek yetiyor: Bilim dünyasının 'ikinci beyin' olarak adlandırdığı... Hem Android hem de iOS için geçerli: İşte 5G için yapmanız gerekenler BM, Hürmüz Boğazı'ndaki insani krizi ele almak üzere bakın ne yapacak! Flaş gelişme... Kaçak bakımdan kurtarıldılar! 33 uçan sincap korumaya alındı Tamı tamına 19.3 milyon euro... Galatasaray'dan tarihi ödeme! O belge UEFA'ya gönderildi
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Araştırmacılar sağlığınızı desteklemek için daha fazla tüketmeniz gereken 7 besini açıkladı! Doğanın mucizevi besinleri...

#1
Araştırmacılar 1.000’den fazla gıdayı analiz ettiği kapsamlı bir araştırma, sağlığınızı desteklemek için daha sık tüketmeniz gereken 7 besini ortaya koydu. Günümüzde sayısız yiyecek seçeneği arasında doğru tercihi yapmak zorlaşırken, uzmanlar bu besinlerin öne çıktığını vurguluyor.

#2
1. Badem! Badem, E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin. Yapılan araştırmalar, düzenli tüketiminin kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca bağırsak sağlığını desteklediği ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

#3
2-Pazı! Pazı, sinir sistemini koruyan ve yaşlanma etkilerini azaltabilen güçlü antioksidanlar içeriyor. Kan basıncını düşürmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan nitrik oksit üretimini desteklemesiyle de dikkat çekiyor.

#4
3-Su Teresi Nedir? Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan su teresi bazı çalışmalara göre antidepresan etkiler de gösterebiliyor. Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilecek bileşikler içeriyor. Su teresi içerdiği antioksidanlar bakımından diyabet, kanser ve kalp hastalıkları riskini önler. Yüksek tansiyona iyi gelir. Turpgiller ailesinden gelen su teresi, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel maddeler içeren bir gıdadır.

#5
4-Pancar ve Yaprakları: Pancar kadar yaprakları da besin açısından oldukça zengin. Antioksidan özellikleri sayesinde DNA’yı koruyabilir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, yaprakların çöpe atılmaması gerektiğini vurguluyor. 5-Chia Tohumu: Chia tohumu lif ve omega-3 açısından zengin olsa da, uzmanlara göre en büyük fayda öğütülerek tüketildiğinde sağlanıyor. Aksi halde besin değerlerinin önemli bir kısmı emilemeden vücuttan atılabiliyor. Doğanın mucizelerinden biri olan chia tohumu, sağlık alanında birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sindirim sorunlarıyla başa çıkmak isteyenler için ideal bir yardımcı olan chia tohumu, içerdiği lif ve omega-3 yağ asitleri ile kabızlık sorunu olanlara olumlu etki ediyor. Bu küçük tohumlar, büyük sağlık avantajları sunarak günlük yaşantımıza kolayca entegre edilebilecek besleyici bir takviye olma özelliğini taşıyor. Faydalar: Tokluk Hissi ve Kilo Kontrolü, Yüksek Lif ile Sindirim Sistemi: Kalp ve Damar Sağlığı, Kan Şekeri Dengesi: Güçlü Kemikler, Antioksidan özelliği.

#6
6-Kabak çekirdeği deyip geçmeyin, sayısız faydasıyla işte o özelliğine dikkat edip tüketmeye başlayın. Kabak çekirdeği, sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar içeriyor. Araştırmalar, hafıza ve bilişsel fonksiyonları destekleyebileceğini ve sinir sistemini koruyabileceğini ortaya koyuyor. 7-Karahindiba Yaprakları Kolay bulunabilen karahindiba yaprakları, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Ödem atıcı etkisinin yanı sıra, bazı çalışmalar kanser karşıtı potansiyel faydalarına da işaret ediyor.Karahindibanın genellikle otu (yaprak, çiçek ve sapları) ve kökü birlikte çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır.Karaciğer için oldukça faydalı bir bitkidir. · Safra kesesi taşı oluşuma engel olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23