Kalbi koruyorlar! En güçlü 7 sebze süper besin: Su teresi, Chia tohumu, Karahindiba... Mucizevi besinler
Araştırmacılar sağlığınızı desteklemek için daha fazla tüketmeniz gereken 7 besini açıkladı! Doğanın mucizevi besinleri...
Araştırmacılar 1.000’den fazla gıdayı analiz ettiği kapsamlı bir araştırma, sağlığınızı desteklemek için daha sık tüketmeniz gereken 7 besini ortaya koydu. Günümüzde sayısız yiyecek seçeneği arasında doğru tercihi yapmak zorlaşırken, uzmanlar bu besinlerin öne çıktığını vurguluyor.
1. Badem! Badem, E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından oldukça zengin. Yapılan araştırmalar, düzenli tüketiminin kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca bağırsak sağlığını desteklediği ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.
2-Pazı! Pazı, sinir sistemini koruyan ve yaşlanma etkilerini azaltabilen güçlü antioksidanlar içeriyor. Kan basıncını düşürmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olan nitrik oksit üretimini desteklemesiyle de dikkat çekiyor.
3-Su Teresi Nedir? Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan su teresi bazı çalışmalara göre antidepresan etkiler de gösterebiliyor. Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilecek bileşikler içeriyor. Su teresi içerdiği antioksidanlar bakımından diyabet, kanser ve kalp hastalıkları riskini önler. Yüksek tansiyona iyi gelir. Turpgiller ailesinden gelen su teresi, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel maddeler içeren bir gıdadır.
4-Pancar ve Yaprakları: Pancar kadar yaprakları da besin açısından oldukça zengin. Antioksidan özellikleri sayesinde DNA’yı koruyabilir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, yaprakların çöpe atılmaması gerektiğini vurguluyor. 5-Chia Tohumu: Chia tohumu lif ve omega-3 açısından zengin olsa da, uzmanlara göre en büyük fayda öğütülerek tüketildiğinde sağlanıyor. Aksi halde besin değerlerinin önemli bir kısmı emilemeden vücuttan atılabiliyor. Doğanın mucizelerinden biri olan chia tohumu, sağlık alanında birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sindirim sorunlarıyla başa çıkmak isteyenler için ideal bir yardımcı olan chia tohumu, içerdiği lif ve omega-3 yağ asitleri ile kabızlık sorunu olanlara olumlu etki ediyor. Bu küçük tohumlar, büyük sağlık avantajları sunarak günlük yaşantımıza kolayca entegre edilebilecek besleyici bir takviye olma özelliğini taşıyor. Faydalar: Tokluk Hissi ve Kilo Kontrolü, Yüksek Lif ile Sindirim Sistemi: Kalp ve Damar Sağlığı, Kan Şekeri Dengesi: Güçlü Kemikler, Antioksidan özelliği.
6-Kabak çekirdeği deyip geçmeyin, sayısız faydasıyla işte o özelliğine dikkat edip tüketmeye başlayın. Kabak çekirdeği, sağlıklı yağ asitleri ve antioksidanlar içeriyor. Araştırmalar, hafıza ve bilişsel fonksiyonları destekleyebileceğini ve sinir sistemini koruyabileceğini ortaya koyuyor. 7-Karahindiba Yaprakları Kolay bulunabilen karahindiba yaprakları, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Ödem atıcı etkisinin yanı sıra, bazı çalışmalar kanser karşıtı potansiyel faydalarına da işaret ediyor.Karahindibanın genellikle otu (yaprak, çiçek ve sapları) ve kökü birlikte çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır.Karaciğer için oldukça faydalı bir bitkidir. · Safra kesesi taşı oluşuma engel olabilir.
