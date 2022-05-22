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Aktüel Bu Ramazan’da iyilikle dünya değişti
Aktüel

Bu Ramazan’da iyilikle dünya değişti

Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 35 ülkeye yardım ulaştırdı. Dernek yardım çalışmaları kapsamında kumanya, fitre, zekât ve bayramlık dağıtımları gerçekleştirdi. Kurulan sofralarda 35 bin kişiye iftar ikramı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 21:44:00 -
Bu Ramazan’da iyilikle dünya değişti

Sadakataşı Derneği bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgeye Ramazan yardımı ulaştırdı. Dernek Ramazan çalışmalarıyla birlikte 250 binden fazla insana destek oldu.

Sadakataşı ekipleri gittikleri ülkelerde Ramazan yardımları ile birlikte kalıcı eserlerin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdi.Dernek gerçekleştirdiğigelir temini projeleriyle destek olunan aileleri mesleki olarak eğiterek düzenli gelir elde etmelerine imkân sağladı. Askıda Ekmek projesi ile yurtiçinde 12 bin aileye pide dağıtımı yapıldı.

Türkiye yardımları

Dernek yurtiçi Ramazan çalışmalarını bu yıl 60 ilde gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında 9 bin aileye 300 TL’lik market kartı, 6400 aileye ise gıda kumanyası dağıtımı yapıldı. Yetim çocuklara ve üniversite öğrencilerine iftar yemekleri ikram edildi. Askıda ekmek uygulaması ile 12 bin aileye pide dağıtımı gerçekleştirildi. Sadakataşı Ramazan ekipleri 1100 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye ederek bayram mutluluklarına ortak oldu.

Yurtdışı Ramazan yardımları

Dernek yurtdışı Ramazan yardımları kapsamında 34 ülkede yaşayan 19 bin aileye gıda kumanyası, 5 bin aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Kurulan iftar sofralarında 35 bin kişiye yemek ikramı yapıldı. Bayram sevincini yaşayacak olan 4 bin çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Nerelere yardım ulaştırıldı

Dernek Türkiye ile birlikte 35 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı.

Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen

Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Polonya

Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya

Asya; Kırgızistan, Myanmar,Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka

Kalıcı eserler ve gelir temini projeleri

Dernek Ramazan ekipleri gittikleri bölgelerde kalıcı eserlerin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdi. Hayata geçirilen gelir temini projeleriyle ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandı.

Kalıcı eserler;

-Birçok ülkede toplamda 74 su kuyusunun temel atma ve açılışı gerçekleştirildi.

-Sri Lanka’da Gül Okulu’nun açılışı yapıldı.

-Bangladeş Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi’ninaçılışı gerçekleştirildi.

-Myanmar Hazreti Yusuf Camii ibadete açıldı.

Gelir temini projeleri;

-Bosna seracılıkprojesi hayata geçirildi.

-Çad’da 7 bakkal dükkanının açılışı yapıldı.

-Lübnan’da dikiş makinası dağıtımları gerçekleştirildi.

250 bin kişiye yardım

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Ramazan yardımları ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Bu yıl bağışçılarımızın destekleriyle başta ülkemiz olmak üzere 35 ülkeye fitre, zekât, bayramlık ve kumanya ulaştırdık. Kurduğumuz iftar sofralarında kardeşlerimizle bir araya geldik. Unutulmuş İslam coğrafyalarıyla birlikte kriz bölgelerine bu Ramazan’da da destek olduk. Yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte yaklaşık 250 bin kişiye yardım ulaştırdık. Bağışlarıyla Ramazan çalışmalarımıza destek olan hayır sahiplerine teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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