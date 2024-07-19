Bu rakamlar, dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar! O maliyetler yüzde 50'yi buldu

Dilek Güngör, Türkiye'de konutta arsa maliyetlerinin yüzde 50'yi bulduğunu yazdı. Mesa Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu'nun açıklamalarına yer veren Güngör, yurtdışında bu maliyetin yüzde 25'i geçmediğini belirtti. Güngör, arsa maliyetlerinin düşürülmesi durumunda konut fiyatlarının da makul hale gelebileceğini vurguladı. Dilek Güngör, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Türkiye’de son dönemde en önemli sorunların başında barınma ihtiyacı geliyor. Dar gelirlilerin konuta erişimi artan maliyetler ve yüksek faizler nedeniyle iyice zorlaştı. 55 yılda 135 bini aşkın konut üreten Mesa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, konutun bedelini belirleyen ilk faktörün arsa olduğunu, Türkiye’de arsa maliyetlerinin yüzde 45-50’leri, hatta bazı noktalarda yüzde 70’leri bulduğunu söyledi.

Boysanoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar… Yurtdışında arsa değeri yüzde 20-25’i geçmiyor. Türkiye’de bu sorun regüle edilebilirse fiyatlandırmada arsa yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, konut fiyatları da sosyal konut için makul hale gelebilir” dedi.

Bir inşaat projesinde arsa maliyeti çıktıktan sonra kalan yüzde 50 maliyet kalemlerinin içinde hafriyat, kaba yapı, ince yapı, mekanik ve elektrik, personel, genel giderler ve diğer masraflar olduğunu söyleyen Boysanoğlu, “Arsa maliyetinde sektörün eli kolu bağlı. Çözüm kamuda. Lokasyon olarak uygun ve ekonomik arazi üretimi, ancak kamu gücü ile olabilir. Dar gelirli vatandaşlarımıza konut üretebilmemizin temel şartı da ekonomik arazidir” diye konuştu."

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