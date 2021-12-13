Bu rakamı ilk kez duyacaksınız! Altın için olay tahmin
Stratejist Christopher Ecclestone, altının ons fiyatının 12 ay içinde 2.000 dolara, beş içinde de 3.000 dolara çıkmasını beklediğini söyledi.
Haftaya 794 TL seviyesinden başlayan altının gramı, şu sıralar 828 TL'den işlem görüyor. Stratejist Christopher Ecclestone, haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Beş yıllık tahminim 3.000 dolar"
Christopher Ecclestone, gelecek yıl altın fiyatının 2.000 dolara ulaşmasını ve bundan sonraki dört yıl içinde 3.000 dolar seviyesine yükselebileceğini söyledi. Altının nihayetinde yükselmesi gerektiğini belirten Ecclestone, "Önümüzdeki 12 ay içinde 2.000 dolar seviyesinin üzerinde altın görürsek şaşırmam. Altın için beş yıllık tahminim 3.000 dolar." ifadelerini kullandı.