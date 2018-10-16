Bu püf noktalar çok işinize yarayacak
Mutfakta işinize yarayacak bilgileri sizler için derledik...16 Ekim 2018 Salı 20:55
Hamur işlerinde..
● Hamurun mayalandığını anlamak için parmağınızı hamura bastırın, şekli eski haline geliyorsa tamamdır.
● Hamurun mayalanma süresini kısaltmak isterseniz, fırını 40 derecede ısıtın ve kapatın. Hamurun üzerini örterek sıcak fırında 20 dakika bekletin.
● Börek yaparken sosu iyice çekmesi ve lezzetli olması için hazırladıktan sonra üzerini kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin.
● Pandispanya hamurunu kalıba dökerken kaşıkla hafifçe kenarlara doğru hamuru alın, ortasını çukurlaştırıp fırına yerleştirin. Eşit kabaracaktır.
● Tatlılara vanilyayı en son eklerseniz, vanilya tadı daha etkili olur.
Tavuk pişirirken…
● Tavuk ve balığı unlayıp kızartmadan önce buzdolabında 1 saat bekletin.
● Tavukları pişirmeden önce 2 saat sütte bekletirseniz, daha yumuşak ve lezzetli olur.
Yemek yaparken..
● Patatesi haşlamak yerine fırınlayarak tüketmek, glisemik indeksi düşürdüğünden daha sağlıklıdır.
● Yemeğin fazla tuzunu almak için kabukları soyulmuş patates ilave edin ve yemekle beraber pişirin.
● Eğer yemeğinizin yağı fazla kaçtıysa içine bir marul yaprağı atın, tüm yağın toplandığını göreceksiniz.
● Yemeklerinize baharatını yemeğiniz piştikten sonra eklerseniz aromasını kaybetmemiş olur.
● Soğanı kavururken veya kızartma yaparken içine biraz tuz atın, hem yanmayacak hem de sıçramayacaktır.
● Tereyağını kavururken içine zeytinyağı eklerseniz yağınız esmerleşmez.
● Kurufasulye pişirirken içine bir miktar kimyon eklerseniz, gazını almış olursunuz.
● Sos hazırlarken kavurduğunuz unun içine süt veya suyu soğuk olarak eklemeyin, topaklanır.
● Yumurta haşlarken kaynamış suya sirke eklerseniz yumurta dağılmaz.
● Sosisleri pişirirken çatlamaması için 5 dakika soğuk sütte bekletin.
Kileriniz için..
● Bayat ekmekleri tazelemek için ısıya dayanıklı bir kaba koyun, altına yarısına kadar suyla dolu tencere yerleştirin, kapağını kapatın ve ekmekler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.
● Bayat ekmekleri tazelemek için üzerine su serpin ve fırın poşetine koyarak 170 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika tutun.
● Bakliyatlarınızı saklarken, böceklenmemesi için, kavanoza birkaç diş sarmısak koyun.
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