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Bu püf noktalar çok işinize yarayacak

Mutfakta işinize yarayacak bilgileri sizler için derledik...

16 Ekim 2018 Salı 20:55
Bu püf noktalar çok işinize yarayacak

Hamur işlerinde..

● Hamurun mayalandığını anlamak için parmağınızı hamura bastırın, şekli eski haline geliyorsa tamamdır.

● Hamurun mayalanma süresini kısaltmak isterseniz, fırını 40 derecede ısıtın ve kapatın. Hamurun üzerini örterek sıcak fırında 20 dakika bekletin.

● Börek yaparken sosu iyice çekmesi ve lezzetli olması için hazırladıktan sonra üzerini kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin.

● Pandispanya hamurunu kalıba dökerken kaşıkla hafifçe kenarlara doğru hamuru alın, ortasını çukurlaştırıp fırına yerleştirin. Eşit kabaracaktır.

● Tatlılara vanilyayı en son eklerseniz, vanilya tadı daha etkili olur.

Tavuk pişirirken…

● Tavuk ve balığı unlayıp kızartmadan önce buzdolabında 1 saat bekletin.

● Tavukları pişirmeden önce 2 saat sütte bekletirseniz, daha yumuşak ve lezzetli olur.

Yemek yaparken..

● Patatesi haşlamak yerine fırınlayarak tüketmek, glisemik indeksi düşürdüğünden daha sağlıklıdır.

● Yemeğin fazla tuzunu almak için kabukları soyulmuş patates ilave edin ve yemekle beraber pişirin.

● Eğer yemeğinizin yağı fazla kaçtıysa içine bir marul yaprağı atın, tüm yağın toplandığını göreceksiniz.

● Yemeklerinize baharatını yemeğiniz piştikten sonra eklerseniz aromasını kaybetmemiş olur.

● Soğanı kavururken veya kızartma yaparken içine biraz tuz atın, hem yanmayacak hem de sıçramayacaktır.

● Tereyağını kavururken içine zeytinyağı eklerseniz yağınız esmerleşmez.

● Kurufasulye pişirirken içine bir miktar kimyon eklerseniz, gazını almış olursunuz.

● Sos hazırlarken kavurduğunuz unun içine süt veya suyu soğuk olarak eklemeyin, topaklanır.

● Yumurta haşlarken kaynamış suya sirke eklerseniz yumurta dağılmaz.

● Sosisleri pişirirken çatlamaması için 5 dakika soğuk sütte bekletin.

Kileriniz için..

● Bayat ekmekleri tazelemek için ısıya dayanıklı bir kaba koyun, altına yarısına kadar suyla dolu tencere yerleştirin, kapağını kapatın ve ekmekler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

● Bayat ekmekleri tazelemek için üzerine su serpin ve fırın poşetine koyarak 170 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika tutun.

● Bakliyatlarınızı saklarken, böceklenmemesi için, kavanoza birkaç diş sarmısak koyun.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:55
  1. yemek hazırlama
  2. mutfak
  3. püf nokta
  4. pratik bilgi

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