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Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak

Mutfakta işinize yarayacak püf noktaları sizler için derledik...

16 Ekim 2018 Salı 13:36
Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak

● Yemeklerin pişme süresi, kaynamaya başladıktan sonra hesap edilmelidir.

● En iyi yemek, dibi kalın ve düz olan tencerede pişer.

● Yemeğin dibinin tutmaması ve yanmaması için tencere vakit vakit oynatılmalıdır.

● Domatesler, yemeğe konmadan önce kaynar suya batırılıp çıkartılmalı, soyulmalı ve çekirdekleri alınmalıdır.

● Soğanları soyarken gözlerin yanmaması için soğanlara sirke serpebilirsiniz.

● Yemeklerde fazla salça kullanmasanız iyi olur.

● Börek hamurlarına unu çürütmek için limon koyabilirsiniz.

● Hamurlar dinlendirilirken üzerine nemli bez örterseniz kabuklanma olmaz.

● Unla yapılan tatlılara biraz tuz koyarsanız tadı artar.

● Koyunla kuzu etinin üzerine biberiye otu serpilir, kemik uçlarına birer parça sarmısak sürülür ve az zeytinyağla fırında kızartılırsa tadı daha güzel olur.

● Kebaplı etlerin daha lezzetli olması için bunları bir kahve fincanı soğan suyu, bir kahve fincanı zeytinyağı ve bir kahve fincanı süt karışımıyla ovup 10-12 saat buzdolabında bekletmek, sonra pişirmek gerekir.

● Balıklar bir baş soğan, 1 demet maydanoz, 2 defne yaprağı, ince doğranmış yarım limon karışımıyla ovulur veya bu karışım üzerine serpildikten onbeş dakika sonra pişirilirse çok lezzetli olur.

● Balıklar mısır ununa batırıldıktan sonra kızartılırsa çok kıtırlı ve lezzetli olur.

● Yumurtalar alüminyum kapta çırpılırsa siyahlaşır. Porselen kapta hafif ısıtılarak çırpılırsa hem daha iyi kabarır, hem de kararmaz.

● Galeta tozu hafif bir koku yaptığından mümkün olduğu kadar galeta tozu kullanmaktan kaçının.

● Galeta tozu yerine fırınlanmış bayat ekmek tozu kullanmak daha doğrudur. Bunun için evde biriken bayat ekmekler dilim dilim kesilir ve havadar bir yerde biriktirilir. Bu bayat ekmekler gereği kadar çoğalınca fırınlanır. Sonra bu fırınlanmış bayat ekmekler ufalanarak toz ya da un durumuna getirilir.

● Satın alınan yumurtalardan bazıları bozuk olabilir. Onun için yumurtalar daima önce bir kaba tek tek kırılmalıdır. Böylece bütün yemek malzemesinin ziyan olması önlenir.

● Yumurta akının sarısından kolayca ayrılması için, küçük bir kaba kırılmış olan yumurta yine bir kabın içine oturtulmuş ince delikli bir süzgece boşaltılır. Yumurtanın akı süzgecin deliğinden altındaki kaba süzülüp akar.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:36
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