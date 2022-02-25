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Gündem Bu neyin kafası? Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akla ziyan çıkış
Gündem

Bu neyin kafası? Halk TV sunucusu Kadri Gürsel'den akla ziyan çıkış

CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı değerlendirildi. Konuyu Türkiye'ye bağlayan sunucu Kadri Gürsel, işgale en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 03:53:00 -

Halk TV'de yayınlanan Konuşmazsak Olmaz programında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sunucu Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

"En iyi reaksiyon iktidar değişikliği"

Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."

İsmail Saymaz, Gürsel'in sözlerini toparlamaya çalışsa da başarılı olmadı.

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