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Gündem Bu ne biçim olay? Mini şortlu kadın camide mahsur kaldı
Gündem

Bu ne biçim olay? Mini şortlu kadın camide mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 11:49:00 -
Bu ne biçim olay? Mini şortlu kadın camide mahsur kaldı

Antalya’da seküler bir kadının camide mahsur kalması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Antalya'da dün saat 23.00 sıralarında şaşırtan bir olay yaşandı. Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde bulunan Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak cami kapısının kilitli olduğunu ve içeride mahsur kaldığını belirten bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese gelen ekipler, caminin ikinci katındaki bayanlar bölümünde genç bir kadının kilitli kaldığını gördü. İkinci katta bulunan pençeyi açarak polis ve itfaiye ekipleriyle iletişim kuran genç kadının çıkartılması için cami görevlisine ulaşıldı. Bir süre sonra camiye gelen görevli, kapıyı açarak genç kadını bulunduğu yerden çıkardı.

Bu sırada çevredeki apartman sakinleri, neler olup bittiğini anlamak için balkonlardan camiye gelen ekipleri izledi. Kilitli kaldığı camiden çıkartılan genç kadın, yüzünü göstermemek için büyük çaba sarf etti. Geç saatte camide nasıl kilitli kaldığı merak edilen genç kadın, işlemler için polis otosuna bindirilerek götürüldü.
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