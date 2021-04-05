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Gündem Bu nasıl öğretmen! Irkçı kafaya tepki yağdı
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Irkçı kafaya tepki yağdı

Nusaybin'de öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli şahıs, sosyal medya hesabından ırkçı paylaşımda bulunarak, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" diye yazdı. Şahsın bu paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 21:42:00 -
Bu nasıl öğretmen! Irkçı kafaya tepki yağdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı iddia edilen Büşra T. isimli bir öğretmen twitter hesabından ırkçı paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımında Kürtçe'ye tahammül edemediğini belirten şahıs, "Artık tayinim çıkabilir mi Allah'ım. İnsanların Kürtçe konuşmasına tahammülüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

Tepki yağdı

Büşra T'nin paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Bunun üzerine Büşra T. hesabını korumaya aldı.

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