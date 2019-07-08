Bu nasıl mantık? Millet Sıla'ya mı çalışıyor? İptal edilen konserin parası ödenecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü için son dönemde Ahmet Kural'la yaşadığı gayri meşru ilişki ile gündeme gelen ve 15 Temmuz darbe girişimi için 'Şov' şarkıcı Sıla Gençoğlu ile anlaştı. Yeniakit.com.tr'nin bakanlığın skandalını duyurmasının ardından gelen tepkiler üzerine konser listesinin revize edileceği açıklandı. Ancak alınan bilgiye göre, konserin iptal edilmesi durumunda bile Sıla'ya yüklü miktarda tazminat ödenecek.

Yenikapı için 'Şov', hendek operasyonları için 'Utanıyorum' dedi

Evlilik dışı ilikisiyle gündem olabilen Sıla, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin tek yürek olduğu günlerde Yenikapı'da düzenlenen miting için "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK'nın bitirilmesi için başlatılan hendek operasyonları için de skandal açıklamalar yapan Sıla, "Başın sağolsun, vatan sağolsun demek istemiyorum. Utanıyorum." demişti.





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Bakanlık geri adım attı

Skandal açıklamaları unutulmayan Sıla'nın 15 Temmuz için düzenlenecek olan konserlerde yer alacak olması şehit ve gazi yakınlarının tepkisini çekmişti. Vatandaşların da sosyal medya üzerinden yoğun tepkisini alan karar sonrası bakanlık geri adım atarak konser listesinin revize edileceğini açıkladı.

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Millet Sıla'ya mı çalışıyor?

Fakat alınan bilgiye göre, Sıla'nın konserinin iptal edilmesi durumunda bile sözde şarkıcıya yüklü miktarda tazminat ödenecek. Bakanlığın böyle bir isme konser yapmamasına rağmen yüklü miktarda para ödeyecek olması tekrar tartışmalara neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda 'Yapılmayan konserin parası mı ödenir?', 'Millet Sıla'ya mı çalışıyor?' ifadelerini kullandı.