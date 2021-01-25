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Aktüel Bu nasıl insanlık! Komşusunun köpeğini döverek öldürdü
Aktüel

Bu nasıl insanlık! Komşusunun köpeğini döverek öldürdü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde Arif Sevinç, bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla döverek öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:06:00 -
Bu nasıl insanlık! Komşusunun köpeğini döverek öldürdü

Vakfıkebir ilçesi Büyükliman Mahallesi’nde Ömercan Karkaç’ın 'Tony' isimli köpeği iddiaya göre 55 yaşındaki Arif Sevinç'in tavuklarının bulunduğu bahçesine girdi. Sevinç, bu sırada köpeğe sopayla saldırdı. Köpeği döven saldırgana mahalle sakinleri de tepki gösterdi.

Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ancak kanlar içerisinde kalan ve yürümekte zorluk çeken köpek, kurtarılamadı. Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

"Çok sayıda darbe vardı"

Veteriner Hakan Oruç, köpeğin kafasına çok sayıda darbe aldığını belirterek, "Sopayla vurduklarını söylüyorlar. Baş bölgesinde yaygın bir ödem söz konusu. Ödemler nedeniyle kafatasında kırık veya çatlak olup olmadığı net anlaşılamıyor. Ağzındaki kan darbelerden kaynaklı oluşmuş. Diş ve diş etlerinde darbeye bağlı zedelenmeler vardı" dedi.

Köpeği bahçesine girdiği için dövdüğünü söyleyen Arif Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim. Köpeği ben çözmedim. Sahibi çözüp bırakıyor. Köpeğini idare edeceksin, kendi kendine bakacaksın. Benim bahçeme geçemez" diyerek kendini savundu.

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