Bu nasıl insan? Yaşlı adamı cami bahçesinde tekme tokat dövdü! İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir şahıs, ilçede bulunan Ulu Cami'de tespih satan 75 yaşındaki adamı, tekme tokat dövdü. Yaşlı adamı namazdan çıkanlar kurtardı.

İstanbul Avcılar Merkez Ulu Camii'nde tespih satan Ahmet Durusoy, bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Namazdan çıkanlar, aldığı darbenin etkisiyle yere düşen yaşlı adamı yerden kaldırırken, saldırganı da yakalayarak tartakladı. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında İstanbul Avcılar Merkez Ulu Camii'nde meydana geldi. Cami girişinde bir sandalyeye oturarak tespih satan Ahmet Durusoy(75), beklemediği bir anda bacağına yediği tekme ve tespihlerinin etrafa savrulması ile neye uğradığını şaşırdı. Tespihleri etrafa saçıldı Öğle namazından çıkanlar, yaşlı adamı yerden kaldırırken, cemaat saldırganı tartaklamaya başladı. Bir köşeye sıkıştırılan saldırgan, ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğünün sivil ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaşlı adam, "Bacağıma niye vurduğunu anlamadım. Tespihlerim etrafa saçıldı" dedi.

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