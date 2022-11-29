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Gündem Bu nasıl gazetecilik ahlakı? Fatih Altaylı başörtüsü zulmünü rahmetli Özal'a yıktı!
Gündem

Bu nasıl gazetecilik ahlakı? Fatih Altaylı başörtüsü zulmünü rahmetli Özal'a yıktı!

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı programda yeni anayasa konusu ve başörtüsü ele alındı. Sunucu Altaylı başörtüsü zulmünü Turgut Özal'a yıkmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 00:50:00 - 2022-11-29 00:52:07

Aşırı laik ve kemalistlerin başörtüsü konusunda yaşattığı zulmü görmezden gelen Fatih Altaylı, Habertürk canlı yayınında başörtüsüne karşı gösterilen adaletsizliği görmezden gelen Altaylı, suçu rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yıkmaya kalktı.

Anayasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "24. maddede dini inanç özgürlüğünü düzenliyor. İnsanlar diyorlarki başörtüsü, benim dini inancımın bir parçası diyor. Peki bu tam 31 yıl boyunca nasıl enfekte edildi. 25 ekim 1982 tarihindeki bir yönetmeliğin bir maddesine göre enfekte edildi. Görev mahalinde başı açık ya da saçı toplu olur diyor. Üniversite görev yeri mi öğrenci için. Açıkça anayasaya aykırı bir yönetmelikle 31 yıl boyunca Türk kamuoyu enfekte edildi." dedi.

Altaylı zulmü Özal'a yükledi

Araya giren program sunucusu Fatih Altaylı, "Orda bu enfeksiyonun temel sebebi rahmetli Turgut Özal'dır. Bunu Anayasa Mahkemesine götürdü ve AYM yanlış bir karar aldı. Bu Türkiye'de siyasal İslam'ın temel taşı haline geldi." diyerek büyük bir skandala imza attı.

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