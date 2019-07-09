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Bu nasıl dönüş Hergele! Ahmet Hakan 'Binmeyeceğim' dediği Erdoğan'ın uçağında

2016'nın başlarında "Dönmek üzerine bir manifesto" başlıklı yazısında "Asla ve kat'a Erdoğan’ın uçağına binmeyeceğim" diyen 'hergele' lakaplı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın uçağında görüntülendi. Ahmet Hakan'ın bu durumu "Bu nasıl dönüş Hergele" yorumlarına neden oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 20:08
Bu nasıl dönüş Hergele! Ahmet Hakan 'Binmeyeceğim' dediği Erdoğan'ın uçağında

15 Ocak 2016 tarihinde 'Dönmek üzerine bir manifesto' başlıklı yazısında “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yer aldı.

Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 8-9 Temmuz’da Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ziyarette bulundu. Bu ziyarette Erdoğan’ın ziyaretlerine eşlik etmek üzere medyadan da bazı gazeteciler katıldı.

Geçen hafta sağlık sorunlarından dolayı Erdoğan’ın uçağına binememişti

Ahmet Hakan, Erdoğan’ın geçen hafta ziyaret gerçekleştirdiği Japonya’daki G-20 Liderler Zirvesi yolculuğuna sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 20:08
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  17. G-20 Liderler Zirvesi
  18. Dönmek üzerine bir manifesto

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN20 dk önce
    Bu haberi ve haber basligindaki tahkir, istiskal ve kinama yuklu ifadeleri asla dogru bulmuyorum ; boyle ucuz ve seviyesi dusuk bir uslubu da, Akit'e hic yakistiramiyorum. Bizim yolumuz ve mesrebimiz "dusene bir tekme de bizden !" degildir ve olmamalidir. Bizim yolumuz ve maksadimiz "yapmak ve kazanmak"tir. Insanlarin nedamet ve pismanliklarinin yolunda engel olmamaktir. Nitekim Cumhurbaskanimiz da onu ucagina almakla, bu yolu tercih ettigini gostermistir. Biraz feraset nazari ile baksak nasil olur...?
  • hercaihercai25 dk önce
    Binsin yahu ne olacak, belki gecen zamanlarda fikirlerini degistirmis olabilir, insan bu.
  • ervanervan32 dk önce
    Hergeleyi o uçağa çağırana yuh olsun. Reisi de kınıyorum hem seçim öncesi tv de çık hem uçağına al. Ey Reis Allah rızası için biraz da müslüman mahalleyi gözet. Hep köpüğünü alıyorsunuz öbür mahallenin yaşam tarzına kefil oluyorsunuzda bizim mahalleyi hep azarlıyorsunuz. Süslümanları görüyorsunuz da müslümanlara eyvallahınız yok. Teessüfler

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