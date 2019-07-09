Bu nasıl dönüş Hergele! Ahmet Hakan 'Binmeyeceğim' dediği Erdoğan'ın uçağında
2016'nın başlarında "Dönmek üzerine bir manifesto" başlıklı yazısında "Asla ve kat'a Erdoğan’ın uçağına binmeyeceğim" diyen 'hergele' lakaplı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın uçağında görüntülendi. Ahmet Hakan'ın bu durumu "Bu nasıl dönüş Hergele" yorumlarına neden oldu.09 Temmuz 2019 Salı 20:08
15 Ocak 2016 tarihinde 'Dönmek üzerine bir manifesto' başlıklı yazısında “Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat’â binmeyeceğim” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı uçağında yer aldı.
Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 8-9 Temmuz’da Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ziyarette bulundu. Bu ziyarette Erdoğan’ın ziyaretlerine eşlik etmek üzere medyadan da bazı gazeteciler katıldı.
Geçen hafta sağlık sorunlarından dolayı Erdoğan’ın uçağına binememişti
Ahmet Hakan, Erdoğan’ın geçen hafta ziyaret gerçekleştirdiği Japonya’daki G-20 Liderler Zirvesi yolculuğuna sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmamıştı.
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