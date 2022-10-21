Bu nasıl bir rezalet böyle! Hurdacının yaptığı şey "Yok artık" dedirtti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sokakta yaşadığı ve hurda kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat E., elindeki bira şişesini aldıklarını öne sürerek üç çocuğa saldırdı.

16 Ekim tarihinde, bir mahallenin otoparkında 1'i ilkokul, diğer 2'si ise ortaokul öğrencisi olan 3 çocuğa saldıran şüpheli, savunmasız çocukları tekme tokat dövmeye başladı.

O anlar kayıt altına alındı

Dakikalarca süren saldırı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde, çocukların korkup, ağladıkları ve bu sırada gelen bir kadının "Dur, vurma" diyerek Murat E.'ye engel olmaya çalıştığı görüldü.

Saldırgan yakalandı

Saldırıya uğrayan çocukların aileleri ise Murat E.'den şikayetçi oldu. Polis, şikayet üzerine Murat E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Murat E. polisteki ifadesinde, olay günü çocukların içtiği biranın şişesini aldıklarını, buna sinirlenip, darbettiğini söyledi.

Polisteki işlemlerinin ardından Murat E., savcılığın talimatıyla ertesi gün serbest bırakıldı.