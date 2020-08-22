Bu nasıl bir kafa! İYİ Partili vekilden skandal doğalgaz çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı keşif, Türkiye tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin bu başarısı büyük coşkuyla karşılanırken içimizdeki bazı kesimleri rahatsız etti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

Akılalmaz sözler sarfeden Çıray, "Bu kadar miktarlık rezervle eksen değişmez. Olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz bir sinemada sandalye değiştirirsiniz" diyerek tarihi başarıyı önemsiz göstermeye çalıştı.

Akşener'in sözleri lafta kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfiyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.

Akşener konuya ilişkin, "Türkiye'ye dair her faydalı iş, faydalı atılan adım... İşte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez burada. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah." demişti.